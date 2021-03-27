Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Сняты временные ограничения на ввоз казахстанской продукции АПК

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
27 Марта 2021, 09:02
Сняты временные ограничения на ввоз казахстанской продукции АПК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Узбекистан снял ранее введенные временные ограничения на транзит и ввоз из Республики Казахстан всех видов птицеводческой и животноводческой продукции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

«Государственный комитет ветеринарии и развития животноводства Республики Узбекистан с 19 марта 2021 года снял ранее введенные временные ограничения на ввоз и транзит по территории РУ живой птицы (в т.ч. декоративных птиц), инкубационного яйца, пуха и пера, мяса птицы, яиц и других видов птицеводческой продукции, а также бывшего в употреблении оборудования для содержания, убоя и разделки птиц из Республики Казахстан», - говорится в сообщении ведомства.

Также отменены временные ограничения на ввоз и транзит живых животных, (в т.ч. животных-компаньонов, диких, цирковых и зоопарковых животных), сырого мяса и мясопродукции, молока и молочной продукции, не подвергнутых тепловой обработке, генетического материала, шерсти, волос, щетины, трофеев, кишечного сырья, шкур и кожи, б/у оборудования для содержания и убоя животных из Шымкента и Акмолинской области РК.


Промышленность   Минсельхоз   Экономика   Узбекистан  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
Ликвидировать посредников в энергетике призвали мажилисмены
Ликвидировать посредников в энергетике призвали мажилисмены
Казахстанская шахматистка Алуа Нурманова обыграла чемпионку мира из Китая
Казахстанская шахматистка Алуа Нурманова обыграла чемпионку мира из Китая
Необычная выставка свадебных платьев прошла в Астане
Необычная выставка свадебных платьев прошла в Астане
Глава Минздрава прокомментировала возможность возврата казахстанцам 50% их взносов в ОСМС
Глава Минздрава прокомментировала возможность возврата казахстанцам 50% их взносов в ОСМС