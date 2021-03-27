Сняты временные ограничения на ввоз казахстанской продукции АПК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Узбекистан снял ранее введенные временные ограничения на транзит и ввоз из Республики Казахстан всех видов птицеводческой и животноводческой продукции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

«Государственный комитет ветеринарии и развития животноводства Республики Узбекистан с 19 марта 2021 года снял ранее введенные временные ограничения на ввоз и транзит по территории РУ живой птицы (в т.ч. декоративных птиц), инкубационного яйца, пуха и пера, мяса птицы, яиц и других видов птицеводческой продукции, а также бывшего в употреблении оборудования для содержания, убоя и разделки птиц из Республики Казахстан», - говорится в сообщении ведомства.

Также отменены временные ограничения на ввоз и транзит живых животных, (в т.ч. животных-компаньонов, диких, цирковых и зоопарковых животных), сырого мяса и мясопродукции, молока и молочной продукции, не подвергнутых тепловой обработке, генетического материала, шерсти, волос, щетины, трофеев, кишечного сырья, шкур и кожи, б/у оборудования для содержания и убоя животных из Шымкента и Акмолинской области РК.