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    18:32, 04 Февраль 2021 | GMT +6

    Снято ограничение движения с дорог в ВКО

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Снят ряд ограничений дорожного движения на трассах Восточного Казахстана из-за благоприятных погодных условий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

    «4 февраля снимается ограничение по а/д «Усть-Каменогорск – Шемонаиха – гр. РФ» км 15-123, участок с. Глубокое – гр. РФ по а/д «Усть-Каменогорск – Риддер – гр. РФ» км 0-105, уч. с.Усть-Каменогорск – г.Риддер», - говорится в сообщении ведомства.

    Напомним, в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости, гололед) было введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на дорогах сразу нескольких регионов.


    Теги:
    Дороги Погода Восточно-Казахстанская область Регионы Казахстана Транспорт
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