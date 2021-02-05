Снято ограничение движения с дорог в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Снят ряд ограничений дорожного движения на трассах Восточного Казахстана из-за благоприятных погодных условий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

«4 февраля снимается ограничение по а/д «Усть-Каменогорск – Шемонаиха – гр. РФ» км 15-123, участок с. Глубокое – гр. РФ по а/д «Усть-Каменогорск – Риддер – гр. РФ» км 0-105, уч. с.Усть-Каменогорск – г.Риддер», - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости, гололед) было введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на дорогах сразу нескольких регионов.