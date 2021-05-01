Снятие сглаза обошлось 80-летней акмолинке в 1,5 миллиона тенге

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - 80-летняя акмолинка передала мошеннице из Макинска в общей сложности около 1,5 млн тенге, чтобы та помогла ей снять сглаз, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Акмолинской области.

29 апреля в 12.20 в дежурную часть Бурабайского РОП поступило заявление от 80-летней жительницы поселка Бурабай о том, что с 30 марта по 18 апреля женщина по имени Даша, выдавая себя за гадалку, под разными предлогами завладела денежными средствами в сумме около 1,5 млн тенге.

«По данному заявлению стражи порядка начали досудебное производство по ст. 190 УК РК «Мошенничество». Стало известно, что пострадавшая сама по объявлению нашла подозреваемую. При знакомстве с потерпевшей женщина представилась потомственной ясновидящей и убеждала, что может снять порчу и сглаз. Для снятия сглаза она несколько раз в течение месяца брала у нее деньги, которые и должна была заговорить, чтобы убрать сглаз с пожилой клиентки. Однако результатов от ее заговора не было. И пострадавшая решила обратиться в полицию», - пояснили в ведомстве.

Стражи порядка установили 52-летнюю жительницу города Макинск. Имеются признательные показания. Следственные действия продолжаются.