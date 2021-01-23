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Снятие пенсионных накоплений: за три часа поступило более 4 тысяч заявок

Автор:  
Серик Сабеков
23 Января 2021, 12:36
Снятие пенсионных накоплений: за три часа поступило более 4 тысяч заявок

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня с начала приема заявлений на досрочное снятие пенсионных накоплений более 4 тысяч казахстанцев подали заявки. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Отбасы банк», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня с 9:00 часов заработал специальный сайт enpf-otbasy.kz. В течение трех часов поступило 4 509 заявок. Сайт по приему заявок на данный момент работает в штатном режиме», - сообщили в пресс-службе корреспонденту МИА «Казинформ».

По последним данным банка, открыто около 65 тысяч специальных счетов для зачисления пенсионных выплат.

Ранее сообщалось, что начался прием заявок на досрочное снятие пенсионных накоплений в Казахстане. Ровно в 9.00 часов по времени Нур-Султана заработал специальный сайт enpf-otbasy.kz. Здесь вкладчики будут производить необходимые операции. Пенсионные накопления можно снимать на приобретение жилья или иные операции, связанные с этим.


ЕНПФ  
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