Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Снятие пенсионных накоплений: с какими проблемами столкнулись вкладчики ЕНПФ

Автор:  
Арайлым Мұрат
2 Февраля 2021, 13:21
Снятие пенсионных накоплений: с какими проблемами столкнулись вкладчики ЕНПФ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С какими проблемами столкнулись вкладчики ЕНПФ при заполнении заявления для получения пенсионных накоплений, рассказала председатель правления жилищно-строительного банка АО «Отбасы банк» Ляззат Ибрагимова. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вторая группа людей – порядка 6974 человек, по данным нашего портала, увидели у себя в ответе: «на ИПС недостаточно средств с учетом предыдущих неисполненных заявлений». Это были те заявители, которые отправляли в первый день несколько заявок. Они отправили первую, потом подумали, что не до конца отправили либо засомневались, и отправили несколько раз. Все эти заявки уходили. Мы сейчас этот процесс пересматриваем. После первой поданной заявки невозможно будет подать вторую. Но это требует дополнительного времени сейчас для разработчиков», - рассказала Ляззат Ибрагимова.

Также, по ее словам, казахстанцы столкнулись с такой проблемой, что при подаче заявки было указано: «Сумма, указанная в заявлении, превышает доступную сумму к изъятию». Она отметила, что это были те заявители, которые ошибались с суммами. Есть еще 26 264 необработанных заявок с разными статусами.

«Здесь хотелось бы сказать, что те заявители, которые не увидели долгожданного окна «ЕНПФ принял вашу заявку на рассмотрение», они снова зашли на портал в свой личный кабинет. Скорее всего, выйдет ожидание подписания заявления, где нужно пройти все процессы до конца и подписать заявление. Судя по реакции в социальных сетях, многие уже внимательно изучив правила, поняли, что после того, как деньги появятся на их спецсчете, они выйдут уже из ЕНПФ. Соответственно в течение этих 45 рабочих дней у них будет прямое ограничение», - добавила она.

Ляззат Ибрагимова в этой связи призвала казахстанцев внимательно следить за статусом заявки и отправлять свои пожелания.


ЕНПФ   Общество  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
Глава КГА Талгат Ластаев получил новую должность
Глава КГА Талгат Ластаев получил новую должность
Таразские врачи помогли родить ребенка женщине с тяжелым диагнозом
Таразские врачи помогли родить ребенка женщине с тяжелым диагнозом