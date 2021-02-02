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Снятие пенсионных накоплений: почему вкладчикам отказывают в получении средств

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
2 Февраля 2021, 13:05
Снятие пенсионных накоплений: почему вкладчикам отказывают в получении средств

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель правления АО «Единый накопительный пенсионный фонд» Жанат Курманов рассказал о принятых с начала года заявках по снятию пенсионных накоплений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 25 по 30 января в ЕНПФ поступило более 52 тысяч заявок, из них было принято в обработку 38389 заявок (74%) на общую сумму 212 млрд тенге. Средняя сумма к выплате составила 5,5 млн тенге. С 28 января в ЕНПФ стали поступать заявки от уполномоченных операторов Национального банка Казахстана и за три дня с 28 по 30 января в ЕНПФ были переданы 132 заявки, из них были приняты в обработку 118 на общую сумму около 510 млн тенге. Средняя сумма к выплате составила 4,3 млн тенге», - сообщил Жанат Курманов на брифинге в СЦК.

Всего, по его словам, с начала приема заявок в ЕНПФ предварительно одобрено и принято в обработку 38 507 заявок на общую сумму 212,6 млрд тенге.

«Как показал анализ, основной причиной отклонения заявок является то, что вкладчики в заявлении указывали сумму, превышающую доступную для изъятия. Кроме того, порядка 13% отказов связаны с тем, что запрашиваемые суммы превышают суммы, которые доступны для изъятия, с учетом уже ранее принятых к обработке заявлений. Кроме того, были повторные заявки. Отдельные заявки поступали от вкладчиков, которые вообще не имеют накоплений. Также были заявки, которые были неправильно оформлены», - отметил спикер.

«Поэтому еще раз обращаем внимание вкладчиков, что необходимо проверять информацию, которую они указывают в заявлении. Для того, чтобы сумма, которую они указывают для изъятия, была достоверной, необходимо указывать сумму, полученную в выписке непосредственно перед подачей заявления уполномоченному оператору», - добавил Ж. Курманов.


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