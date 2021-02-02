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Снятие пенсионных накоплений: что делать, если банк допустил просрочку

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
2 Февраля 2021, 14:53
Снятие пенсионных накоплений: что делать, если банк допустил просрочку

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня «Отбасы банк» направит письмо всем казахстанским нотариусам касательно снятия пенсионных накоплений. Об этом сообщила глава банка Ляззат Ибрагимова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У банка есть сроки, указанные в правилах, когда мы должны зачислять эти деньги. С нотариусами проведена разъяснительная работа. Мы согласовали пункты. Сегодня мы направим еще одно публичное письмо за моей подписью в адрес всех нотариусов Казахстана. Что касается этого риска, этот риск возникает, когда идет приобретение квартиры при статусе «полный выкуп». Это первая цель. Значит, что там происходит – вы подали заявление на полный выкуп, вам на спецсчет упали эти деньги. Теперь вы, когда заходите в личный кабинет, только вы сам – заявитель, имеете право указать реквизиты банковского счета продавца», - сказала Ляззат Ибрагимова на брифинге в СЦК.

И вот здесь, по ее словам, надо быть очень внимательным.

«Нужно правильно их оформить, правильно их указать, в каком банке платежка формируется. Если вы допустите ошибку, потом могут возникнуть нюансы с возвратом денег. Поэтому просьба очень внимательно и аккуратно зачислять. Мы этот бизнес-процесс тоже очень тщательно анализировали. Было много вопросов, почему нужно в начале составить договор купли-продажи, а потом передавать деньги. В целях, чтобы потом можно было подтвердить завтра перед ЕНПФ как уполномоченному оператору целевое освоение денег», - отметила спикер.


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