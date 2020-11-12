Снятие пенсионных накоплений – будет ли удерживаться подоходный налог

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената Парламента РК подняли вопрос налогообложения при снятии пенсионных накоплений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Президент поручил предоставить возможность гражданам снимать часть пенсионных накоплений. Мера очень нужная в это непростое время. Но возникли вопросы с налогообложением. По действующему закону, если гражданин снимает свои накопления, то удерживается подоходный налог с полученной суммы. То есть сразу возникает единовременная нагрузка для гражданина. Для приемлемого решения данного вопроса депутатами сената предлагается предоставление отсрочки уплаты ИПН, то есть налог сразу платиться не будет, а оплата будет произведена в рассрочку после выхода на пенсию в течение 16 лет. Какова ваша позиция?» - спросила министра национальной экономики РК Руслана Даленова депутат Сената Ольга Булавкина.

По словам министра, по текущему законодательству происходит следующее.

«Гражданин постепенно, в течение жизни накапливает пенсионные взносы, перечисляет в пенсионный фонд, при перечислении применяются вычеты, сумма налога постепенно уменьшается. В будущем при получении своих взносов из пенсионного фонда происходит равномерное обложение, поскольку происходит равномерное изъятие, ранее освобожденные взносы постепенно облагаются налогом. Все происходит равномерно. Теперь, при единовременном изъятии для приобретения жилья, лечения, или передачи в финансовые компании для управления, естественно, это большое единовременное изъятие накоплений, возникает единовременный большой налог, должен возникать», - отметил Р. Даленов.

Министр подчеркнул, что это единовременная нагрузка, и этого допускать нельзя.

«Поэтому депутатами были инициированы предложения, они детально обсуждались, поддержаны правительством. Предложено при изъятии единовременном не удерживать налог. То есть при снятии пенсионных накоплений подоходный налог у источника выплаты удерживаться не будет, уплата налога будет происходить в будущем, без увеличения нагрузки. Таким образом, единовременная нагрузка не возникает, восстанавливается налоговая справедливость. Это позволит снять налоговые препятствия для использования пенсионных накоплений для приобретения жилья, лечения. Поэтому инициатива сенаторов актуальна, своевременна и несет большую пользу гражданам», - заключил Р. Даленов.