Снятие блокпостов: в Нур-Султане у водителей и пассажиров продолжат измерять температуру

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Официальный представитель департамента полиции Нур-Султана Данияр Оралов заявил о том, что несмотря на снятие блокпостов, при въезде в столицу полицейские продолжат проверять температуру водителей и пассажиров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вирус мы не победили, но смогли пройти критический период. Хотим особо отметить, что снятие блокпостов между населенными пунктами не означает завершение режима карантина. Это не означает, что мы остановили пандемию. Поэтому, мы просим граждан соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы. Особенно в тех местах, где большое скопление людей», - сказал Данияр Оралов журналистам на блокпосту Жибек Жолы.

По его словам, первая задача сотрудников полиции – обеспечить безопасность передвижения транспортных средств.

«Мы действуем согласно алгоритму. Согласно решению межведомственной комиссии, с 1 июня между населенными пунктами снимают блокпосты. Но здесь нужно подчеркнуть, что главные государственные санврачи могут сохранять блокпосты в зонах распространения коронавируса. Еще раз хочу повторить, что снятие блокпостов не означает завершение карантинного режима. Поэтому соблюдение санитарно-эпидемиологических норм со стороны граждан остается обязательным», - отметил спикер.

Д. Оралов также утвердительно ответил на вопрос, будет ли проверяться температура водителей и пассажиров при въезде в столицу.

«В каждом регионе есть свои акиматы и свой санврач. Поэтому в каждом городе прописывается свой алгоритм действий, в зависимости от эпидемиологической ситуации. И полицейские будут действовать согласно нему», - добавил представитель ДП.