Снятие блокпостов, День эколога, кортежи выпускников – чем запомнилась минувшая неделя в РК

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Уходящая неделя запомнилась ликвидацией «карантинных» границ между регионами Казахстана, окончанием учебного года в школах республики и произошедшими в этот день курьезами, а также целым рядом случаев издевательства над домашними животными в разных городах республики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Казахстане сняты блокпосты между регионами, организованные из-за введения карантина в стране. В Акмолинской области прекратили работу сразу шесть. В Атырау при этом усилили ограничения. Там решено сохранить карантинные мероприятия до полной стабилизации эпидемиологической обстановки, запретить посещение крупных площадей и парков (площади Исатая-Махамбета, парка Победы, Ретро-парка), проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, в том числе семейных и памятных. Запрещена работа театров, кинотеатров, выставок, игорных заведений, ночных клубов.

На этой неделе казахстанцы «отличились» весьма жестоким обращением с животными. В Алматинской области полиция задержала подростков, которые заживо сожгли собаку. Свою вину они признали полностью и уточнили, что жестокое преступление совершили забавы ради. В Атырау за жестокое обращение с животными на этой неделе задержаны двое мужчин. Первый случай произошел 30 мая в микрорайоне Береке города Атырау, где мужчина выстрелил в собаку, второй - 31 мая в пригородном поселке Еркинкала, где мужчина жестоко обращался с собакой, применяя физическое насилие. В Петропавловске на этой неделе сообщили, что 45-летняя горожанка сбросила собаку с четвертого этажа. Спасти спаниеля не удалось. Хозяйка собаки находилась в алкогольном опьянении. Африканского львенка конфисковали у жителя Павлодарской области, который в жестоком обращении со зверем замечен не был. Молодой человек купил его в России, а в Казахстан привёз без соответствующего разрешения.

В начале недели Казахстан отметил День защиты детей, на этой же неделе стали предаваться огласке факты нарушения прав несовершеннолетних. Учитель физкультуры Западноказахстанской областной школы-интерната-комплекса для детей с нарушением слуха и речи систематически избивал детей на уроках мячом. Из разных регионов поступали сообщения о падениях детей из окон или о профилактике таких несчастных случаев. В Таразе из окна четвертого этажа выпал трехлетний ребенок, его увезли в больницу. Это случилось вечером, когда малыш остался без присмотра родителей. В этом году это уже четвертый подобный случай в Жамбылской области. В Нур-Султане с начала года полицейскими привлечены к административной ответственности 1500 законных представителей за нахождение несовершеннолетних детей в ночное время в развлекательных заведениях и вне жилищ без сопровождения. Сотрудники ювенальной полиции местной полицейской службы столицы только за сутки 3 июня выявили 70 несовершеннолетних, находящихся ночью вне дома.

Говоря о детях постарше, вспомним, что в Казахстане прошли «линейки» выпускников, и вчерашним школьникам вручили аттестаты зрелости. Этим торжествам сопутствовали нештатные ситуации, в том числе не очень веселые. Карагандинские выпускники на полной скорости буквально протаранили бетонное ограждение возле здания областного акимата. За рулем был несовершеннолетний. Машина принадлежит ему. В Мангыстау выпускники организовали гонку с кортежем, превысили скорость и были оштрафованы. Это случилось на дорогах города Жанаозен, в гонке участвовало 16 автомобилей.

В Шымкенте скончался подросток, впавший в кому после массовой драки. Абзал Уткуров умер, не приходя в сознание. В Отрарском районе Туркестанской области сотрудник департамента по чрезвычайным ситуациям спас двух тонущих детей 11 и 14 лет. Дети купались в запрещенной к купанию зоне и были без присмотра родителей.

В Костанайской области случилось ДТП, которое закончилось трагично. 37-летний водитель КамАЗа не справился с управлением, выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с другим КамАЗом. Пассажир от полученных травм скончался на месте происшествия.

В Казахстане начали регистрацию номеров автомобилей, ввезенных в страну из Армении. Первые номера выдали владельцам таких авто в Восточном Казахстане.

В Алматы ко Дню государственных символов Казахстана воспитанники Военно-патриотического клуба города водрузили флаг Казахстана на высоте более 3600 метров над уровнем моря.

Другой праздничной датой этой недели был День эколога. В этот день в Актобе рассказали, что в городе высаживают тысячи новых деревьев, большинство из которых не выживает до следующего года, а незаконная вырубка деревьев при строительстве новых зданий и сооружений также не способствует увеличению зеленого фонда города.

У космического комплекса «Байконур» свое торжество - 65-летие со дня создания. Второго июня 1955 года директивой генерального штаба Минобороны СССР была утверждена организационно-штатная структура пятого научно-исследовательского испытательного полигона Байконур. Поселок для испытателей космодрома начал строиться одновременно с возведением объектов полигона, поэтому второго июня отмечается и день создания космодрома, и день города Байконур. Нынешний юбилей, к которому так тщательно готовились городские службы, прошел в условиях ограничительных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.







