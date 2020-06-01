Снятие блокпостов: что заработает в Алматы 1 июня

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Еще ряд объектов возобновят свою работу в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С полуночи в Алматы приостановили свою деятельность блокпосты по периметру города. Техника и личный состав вернутся на место постоянного несения службы. Как отметил аким Алматы, блокпосты убираются, а правила санбезопасности не отменяются.

С 1 июня в Алматы могут возобновить работу непродовольственные рынки.

Также начнут свою работу дежурные группы в детских садах, они должны придерживать строгих санитарных норм.

С сегодняшнего дня возобновят работу общественные бани, сауны и SPA-центры. Об этом сообщили в городском бизнес штабе. Руководители объектов должны обеспечить соблюдение требований усиленного санитарно-дезинфекционного режима.

На прошлой неделе начали свою работу ЦОНы, торгово-развлекательные центры , кафе. Впрочем, позже в крупных ТРЦ обнаружили нарушения санитарных требований.

С 30 мая заработали религиозные объекты.

К обычному графику работы, установленному до введения карантина и режима ЧП, могут вернуться объекты непродовольственной торговли площадью до 500 кв.м., в том числе, по продаже автозапчастей, стройматериалов, бытовой техники, обменные пункты.

В свою очередь глава города Бакытжан Сагинтаев призвал каждого алматинца носить маски.

Вместе с тем, в городе до 1 июля отменены все массовые мероприятия.