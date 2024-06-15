Снять телесериал о Темирбеке Жургенове предложил кызылординец на онлайн-приеме у Тамары Дуйсеновой

Заместитель Премьер-министра РК Тамара Дуйсенова провела онлайн-прием граждан в общественной приемной партии «AMANAT», передает агентство Kazinform со ссылкой на Правительство РК.

Так, житель Кызылорды Саби Ансат высказался о необходимости популяризации деятельности исторических личностей среди молодежи. В том числе озвучил идею снять телесериал о Темирбеке Жургенове. Тамара Дуйсенова отметила, что данный вопрос будет под ее личным контролем и дала соответствующие поручения Министерству культуры и информации.

Жительница Астаны попросила усилить меры против распространения вредных для организма табачных, алкогольных изделий и сахаросодержащих напитков. Вице-премьер отметила, что в данном направлении ведется системная работа. Она также выразила готовность поддержать совместные меры, направленные на ее усиление и популяризацию здорового образа жизни.

В ходе приема группа граждан озвучила просьбу ветеранов правоохранительных органов. Они просят восстановить алматинский госпиталь МВД, а также санаторий «Казахстан», который был в составе медорганизации. Представитель Министерства внутренних дел проинформировал, что решением данной проблемы они занимаются совместно с акиматом мегаполиса. Тамара Дуйсенова поручила заместителю министра внутренних дел лично встретиться с ветеранами ведомства и на постоянной основе информировать о ходе решения вопроса.

Жительница Семея поняла проблему обеспечения лекарствами и специальным питанием ребенка с инвалидностью, а еще один астанчанин обратил внимание на ситуацию вокруг программы «Болашак». Тамара Дуйсенова дала заинтересованным госорганам поручения по решению этих вопросов и обязала напрямую отчитываться о принятых мерах.

Обсуждался также вопрос внедрения с 1 июля обязательной маркировки и прослеживаемости лекарственных средств. Вице-премьер обратила особое внимание на то, что данная норма направлена на обеспечение жителей качественными и легальными лекарствами. Она отметила, что с помощью маркировки и прослеживаемости планируется исключить попадание в оборот контрафактной продукции.

Тамара Дуйсенова также пояснила, что маркировка будет применяться в отношении лекарственных средств, произведенных или ввезенных после 1 июля. Кроме того, по озвученным в ходе приема проблемам поручено организовать встречи с участием представителей заинтересованных госорганов, производителей, дистрибьюторов лекарственных средств и субъектов аптечного бизнеса.