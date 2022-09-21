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Снять технические барьеры позволит соглашение между РК и ОАЭ
21 Сентября 2022, 17:15

Снять технические барьеры позволит соглашение между РК и ОАЭ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рамках визита Премьер-Министра РК в Объединенные Арабские Эмираты, подписано соглашение, которое позволит снять технические барьеры в торговле и увеличить экспорт отечественной продукции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции.

КазСтандарт КТРМ МТИ РК подписал соглашение с GulfTIC Certification, предприятием в сфере оценки соответствия продукции требованиям стран персидского залива.

«Данное соглашение позволит существенно ускорить процедуру по включению в реестр поставщиков ОАЭ, Саудовской Аравии, Катара, Кувейта, Омана; снять технические барьеры в торговле; увеличить экспорт отечественной продукции», - говорится в сообщении.

Более 30 казахстанских производителей осуществляют экспорт в ОАЭ, из которых 9 являются поставщиками пищевой и сельскохозяйственной продукции, включенные в официальный реестр.

Производители уже сегодня смогут, не выезжая из страны получить сертификат халал.

Кроме того, в рамках визита Премьер-Министра Республики Казахстан в ОАЭ, Казахстан получил официальный документ об аккредитации «КазСтандарта» от Международного аккредитационного центра ОАЭ на проведение сертификации продукции халал.


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