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Сняться с регистрации теперь можно без обращения в ЦОН

15 Октября 2019 12:22
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Сняться с регистрации теперь можно без обращения в ЦОН

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Государственную услугу по снятию с регистрации можно получить посредством портала электронного правительства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г. Нур-Султан.

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Департамент полиции г. Нур-Султан уведомляет население о том, что ранее государственная услуга по «Снятию с регистрации» осуществлялась при личном обращении в ЦОН собственника жилища, на основании заявления через сотрудников миграционной службы.

В настоящее время данный вид государственных услуг можно получить посредством портала электронного правительства в режиме онлайн с использованием цифровой электронной очереди.

К примеру: снятие с регистрации доступно через портал электронного правительства без посещения ЦОН. Заявка подается онлайн, не выходя из дома или офиса, за счет чего экономится время на поход в ЦОН и ожидание в очереди.

Для подачи заявки собственнику жилища необходимо зайти в личный кабинет на портале электронного правительства, выбрать услугу по снятию с регистрации и указать адрес (населенный пункт, улица, номер дома и квартиры), с которого необходимо произвести снятие с регистрации. После чего в личный кабинет поступит уведомление о завершении госуслуги.

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Ключевые слова: Нур-Султан, Цифровой Казахстан,
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