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вчера 23:31
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вчера 21:02
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Сняли все вопросы – Аскар Жумагалиев о разрешении проноса смартфонов госслужащими
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жумагалиев рассказал о сроках разрешения проносов смартфонов госслужащими на рабочее место, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Владельцы зданий и полиция, которая непосредственно охрану здания осуществляет, в ближайшее время подпишут, и после этого госслужащие смогут пользоваться смартфонами. Через какое-то время», - сказал Аскар Жумагалиев в кулуарах Правительства.
По его словам, этот вопрос зависит непосредственно от владельцев зданий и руководителей госорганов.
«Мы все вопросы, которые сдерживали подписание данной инструкции, сегодня сняли подписанием постановления Правительства», - отметил министр.
«Сроков конкретно нет, это постоянный процесс согласования и обсуждения. В каждом госоргане он согласуется где-то в течение месяца», - отметил м инистр информации и общественного развития РК Д. Абаев.
Он также поделился мнением, зачем нужно было вводить запрет на пронос смартфонов.
«Считаю, что через это мы должны были пройти. Тут же вопрос многих факторов касается, в том числе определенно и для госслужащих, и для всех нас вопрос психологической зависимости от смартфонов», - добавил министр.
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