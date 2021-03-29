Сняли с очереди на жилье из-за несоответствий более 41 тысячи казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ввиду несоответствий снято с очереди на жилье более 41 тысячи человек в Казахстане. Об этом говорится в ответе Премьер-Министра РК Аскара Мамина на запрос депутатов Мажилиса Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Касательно предложений по введению открытой электронной очереди на жилье в каждом городе в соответствии с пунктом 79 Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 2 сентября 2019 года внедрена единая национальная система учета очередников на жилье «Постановка на учет и очередность, а также принятие местными исполнительными органами решения о предоставлении жилища гражданам, нуждающимся в жилище из государственного жилищного фонда или жилище, арендованном местным исполнительным органом в частном жилищном фонде», - отметил Премьер-Министр РК.

Глава Правительства пояснил, что целями развития СПП являются прозрачность, централизация, оптимизация и автоматизация процессов постановки, снятия с учета, инвентаризации и распределения жилья. Сервис СПП является интегрированной информационной системой, сведения по которой находятся в прямой выгрузке на портале.

Система интегрирована с 22 информсистемами ГО (АДГС, МФ, МТСЗН, МЗ, МЮ, МЦРИАП, Государственной корпорацией и АО «ЖССБК»).

«По итогам внедрения СПП после интеграции с государственными базами данных выявлено 1 327 805 несоответствий по очередникам (наличие жилья, несоответствие категории и т.д.). Акиматами отработано 796 162 несоответствий, работа по данному направлению продолжается. На сегодня за счет работы системы ввиду несоответствий снято с очереди более 41 тыс. человек. Таким образом, с учетом внедрения СПП граждане, состоящие в очереди на получение жилья из государственного жилищного фонда, имеют возможность прямого и свободного доступа к просмотру своей очередности на веб-портале «электронного правительства», - добавил Аскар Мамин.