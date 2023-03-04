«Сняла порчу» и похитила накопления пенсионерки мошенница в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области 80-летняя женщина стала жертвой мошенницы. Преступница похитила накопления пенсионерки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, в дом к жительнице села Келлеровки Тайыншинского района пришла незнакомая женщина, завела разговор о здоровье и убедила пожилую женщину, что всему виной «порча».

Преступница провела так называемые обряды и сказала, что «очистить» нужно и деньги, которые есть в доме. Доверчивая пенсионерка дала ей в руки все, что у нее было - 270 тысяч тенге. И только после ухода «знахарки» обнаружила обман.

Прибывшие сотрудники следственно-оперативной группы пояснили пенсионерке, что от мошенницы она получила заранее заготовленную пачку сувенирных купюр.

С помощью камер видеонаблюдения полицейские нашли машину подозреваемой. 50-летнюю жительницу Костаная задержали. Ранее она уже была судима за аналогичные преступления.