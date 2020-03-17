Снял деньги с карточки пенсионерки под предлогом помощи житель Усть-Каменогорска
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — Полицейскими Восточно-Казахстанской области задержан злоумышленник, обокравший 79-летнюю пенсионерку, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.
В полиции сообщили, что оперативной группой раскрыт факт кражи, совершенный 51-летним жителем города Усть-Каменогорска. В ходе следствия установлено, что на днях около 13:00 часов возле банкомата, расположенного по улице Менделеева, безработный подозреваемый обокрал пожилую женщину.
«Под предлогом помощи в снятии с карточки денежных средств ввел ее в заблуждение и обманным путем, оставив при себе банковскую карточку пенсионерки, через некоторое время снял с ее счета денежные средства в сумме 70 тыс. тенге», — пояснили в ДП ВКО.
При допросе задержанный мужчина во всем сознался и вернул хозяйке все деньги.
Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по статье «Кража» УК РК.
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