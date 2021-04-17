Снова в театр: премьера спектакля офлайн состоялась в Павлодаре
Автор пьесы известна многочисленными комедийными произведениями («Подкидыш», «Галатея, или Почти библейская история», «Любовь на карантине» и др.), получившими позитивный отклик от читателей и зрителей. Павлодарская публика не стала исключением. Возобновление работы театра после долгих ограничений только обострило впечатления гостей, сообщила в Telegram пресс-служба областного акимата, отметив, что среди первых зрителей был и глава региона Абылкаир Скаков.
«То, что наш любимый театр, наконец, заработал - для меня лично огромное счастье, - поделилась зрительница Лариса Захарова. – Закрытие театра во время карантина было самым тяжелым испытанием. К примеру, поход в кафе можно было заменить вкусным ужином дома, шопинг или кино - обычными прогулками в парке, а вот театр не заменишь ничем. Поэтому я не раздумывая купила билеты на первый же свободный вечер. Повезло, что попала на премьеру».
Тосковали без спектаклей и сами работники театра. Чтобы хоть немного утешить зрителей, они выкладывали видео своих постановок в Сеть. Это занятие в шутку они называют «поцелуем через стекло».
«Во время карантина мы поняли, что театр входит в круг жизненно важных интересов жителей Павлодара, - отметил Виктор Аввакумов, художественный руководитель театра. - Мы тоже тяжело пережили разлуку со зрителем. Это давит не только с творческой, но и с психологической точки зрения. Без зрителя ты не можешь себя организовать. Посыл, который должен идти через репетиции, спектакли, общение со зрителем - остается в тебе, и внутри начинается процесс творческого выживания. Театр не может быть в разлуке со зрителем, иначе его просто не будет».
Еще одна хорошая новость: уже к маю в драмтеатре ожидается новая премьера. В случае благополучной эпидситуации закрыть сезон здесь планируют в середине июня.