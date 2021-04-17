Снова в театр: премьера спектакля офлайн состоялась в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарском областном театре драмы им. Чехова представили любовную комедию российского режиссера Алексея Мельникова по пьесе Лилии Моцарь «Два мужа по цене одного». Об этом передает МИА «Казинформ».

Автор пьесы известна многочисленными комедийными произведениями («Подкидыш», «Галатея, или Почти библейская история», «Любовь на карантине» и др.), получившими позитивный отклик от читателей и зрителей. Павлодарская публика не стала исключением. Возобновление работы театра после долгих ограничений только обострило впечатления гостей, сообщила в Telegram пресс-служба областного акимата, отметив, что среди первых зрителей был и глава региона Абылкаир Скаков.

«То, что наш любимый театр, наконец, заработал - для меня лично огромное счастье, - поделилась зрительница Лариса Захарова. – Закрытие театра во время карантина было самым тяжелым испытанием. К примеру, поход в кафе можно было заменить вкусным ужином дома, шопинг или кино - обычными прогулками в парке, а вот театр не заменишь ничем. Поэтому я не раздумывая купила билеты на первый же свободный вечер. Повезло, что попала на премьеру».

Тосковали без спектаклей и сами работники театра. Чтобы хоть немного утешить зрителей, они выкладывали видео своих постановок в Сеть. Это занятие в шутку они называют «поцелуем через стекло».

«Во время карантина мы поняли, что театр входит в круг жизненно важных интересов жителей Павлодара, - отметил Виктор Аввакумов, художественный руководитель театра. - Мы тоже тяжело пережили разлуку со зрителем. Это давит не только с творческой, но и с психологической точки зрения. Без зрителя ты не можешь себя организовать. Посыл, который должен идти через репетиции, спектакли, общение со зрителем - остается в тебе, и внутри начинается процесс творческого выживания. Театр не может быть в разлуке со зрителем, иначе его просто не будет».

Еще одна хорошая новость: уже к маю в драмтеатре ожидается новая премьера. В случае благополучной эпидситуации закрыть сезон здесь планируют в середине июня.