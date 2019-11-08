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Снова в Тальго: стало известно еще об одном факте попытки сексуального насилия

8 Ноября 2019 18:01
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Снова в Тальго: стало известно еще об одном факте попытки сексуального насилия

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Девушка заявила о попытке совершения насильственных действий сексуального характера в поезде Тальго сообщением «Петропавловск-Алматы», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Главной транспортной прокуратуры.

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Транспортными прокурорами изучены материалы уголовного дела по заявлению молодой девушки в отношении пассажира Тальго №705 сообщением «Петропавловск-Алматы», о попытке совершения насильственных действий сексуального характера.

«3 сентября 2019 г. по данному факту начато досудебное расследование по ст. 121 ч. 1 УК. 2 ноября Линейным отделом полиции на ст.Караганда-Сортировочная принято решение о прекращении досудебного расследования в связи с отсутствием в действиях состава преступления», - говорится в сообщении.

Отмечается, 8 ноября Жезказганской транспортной прокуратурой решение органа уголовного преследования отменено и возвращено для производства дополнительного расследования, с дачей конкретных письменных указаний, направленных на обеспечение полного и объективного расследования всех обстоятельств дела.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле Главной транспортной прокуратуры.

Напомним, ранее жительница Актобе пострадала от насилия двух проводников поезда «Тулпар-Тальго».

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Ключевые слова: КТЖ, Происшествия, Транспорт,
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