Снос многоэтажки в Нур-Султане: в акимате пояснили причину
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Почему было решено снести первый корпус недостроенного жилого комплекса «Территория комфорта-1», рассказали в акимате города Нур-Султана, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«По итогам техобследования и заключения департамента по ЧС по объекту ЖК «Территория комфорта 1» осуществляется снос. Работы были начаты методом разрушения железобетонных плит ручными компрессорами, однако в ходе выполнения данных работ образовались трещины по объекту, в целях исключения обрушения и обеспечения безопасности было принято решение сноса здания методом направленного обвала во дворовую часть», - написала руководитель пресс-службы столичного акимата Акмарал Олжабаева на странице в Facebook .
Она проинформировала, что целенаправленный обвал первого корпуса был благополучно осуществлен 24 октября.
Отметим, что в социальных сетях сообщалось, что жители по соседству накануне ночью пожаловались от сильного грохота и шума во время сноса жилого комплекса.
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