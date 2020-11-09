Снизят ли пенсионный возраст в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пенсионный возраст в Казахстане снижать не будут, отмечено в ответе Премьер-Министра РК Аскара Мамина на запрос группы депутатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Учитывая складывающуюся экономическую ситуацию, международный опыт, долгосрочные актуарные прогнозы на основе экономических и 2 демографических факторов повышение пенсионного возраста является необходимостью. Также следует учесть, что растет соотношение число пенсионеров к занятому населению», - пояснил глава Кабмина.

В ответе сообщается, если в 2010 году в расчете на 1 пенсионера было в среднем 4,8 работающих, то в 2015 году – 4,3 работающих, а в 2019 году – 3,9 работающих.

«Кроме того, обзор международного опыта показывает устойчивую тенденцию увеличения доли пожилых людей, что влияет на ситуацию на рынке труда. В среднем в мире прогнозируется увеличение доли лиц старше 65 лет более чем на 10% (с 14,3% в 2000 году до 25,7% в 2040 году), что, в свою очередь, сказывается на устойчивости пенсионных систем. В этой связи, повышение пенсионного возраста происходит во многих странах», - добавил Премьер.

В качестве примера приведена ситуация в ряде стран. К примеру, в России с 2019 года по 2028 год будет постепенно повышен пенсионный возраст мужчин и женщин на 5 лет. В 2017 году внесены поправки в пенсионное законодательство Азербайджана о том, что пенсионный возраст для мужчин и женщин постепенно будет повышен с 60 до 65 лет. В Грузии пенсионный возраст для мужчин составляет 65 лет, для женщин – 60 лет. В Латвии пенсионный возраст для мужчин и женщин постепенно повышается в период с 2014 до 2025 годы с 62 до 65 лет. В Республике Беларусь с 2017 года производится поэтапное повышение пенсионного возраста для мужчин с 60 до 63 лет, для женщин с 55 до 58 лет.

«Таким образом, повышение пенсионного возраста соответствует международной практике и складывающейся экономической и демографической ситуации в мире», - резюмировал Аскар Мамин.