Снизят ли пенсионный возраст казахстанцам с инвалидностью

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Возможность снижения пенсионного возраста для лиц с инвалидностью прокомментировал заместитель Премьер-Министра Ералы Тугжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день в Казахстане возраст выхода на пенсию для мужчин составляет 63 года, для женщин с 1 января 2021 года – 60 лет (с 2018 года пенсионный возраст поэтапно повышается ежегодно на 6 месяцев и в 2027 году составит 63 года). В настоящее время система пенсионного обеспечения состоит из трех уровней (солидарная, базовая и накопительная пенсия), которая привязана к трудовому стажу. Размеры солидарных пенсий постепенно снижаются по причине уменьшения трудового стажа на 1 января 1998 г.», - сообщил Ералы Тугжанов в ответе на депутатский запрос.

По его словам, снижающиеся размеры солидарных пенсий должны компенсироваться возрастающими размерами накопительной пенсии, формируемой за счет обязательных пенсионных взносов.

«Согласно законодательству, базовая и накопительная пенсия назначаются только по достижению общеустановленного пенсионного возраста (60/63 года), их размеры также значительно снизятся из-за непродолжительности участия в накопительной пенсионной системе. Кроме того, более продолжительный стаж участия в накопительной пенсионной системе позволяет получать базовую пенсию в размере до одного прожиточного минимума. При условии снижения пенсионного возраста до 53-х лет по аналогии с многодетными матерями размеры назначенных солидарных пенсий будут ниже получаемого в настоящее время ежемесячного пособия по инвалидности», - объяснил зампремьера.

По достижении пенсионного возраста получатели государственных социальных пособий по инвалидности переходят в категорию получателей пенсионных выплат по возрасту.

При этом, если размер назначенной пенсионной выплаты по возрасту будет ниже размера получаемого пособия по инвалидности, то к пенсии производится доплата до размера пособия по инвалидности, установленного для соответствующей категории инвалидов.