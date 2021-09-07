Снизить уровень инфляции поможет соглашение между госорганами

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В части снижения инфляции Нацбанк рассчитывает на соглашение между тремя государственными органами. Об этом сообщил председатель Нацбанка Ерболат Досаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В дополнение к Комплексу мер в среднесрочной перспективе устойчивому снижению инфляции будет также способствовать эффективная реализация Соглашения между Правительством, Национальным Банком и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка о координации мер макроэкономической политики на 2021-2023 годы», - сказал Ерболат Досаев на заседании Правительства.

По его словам, основными направлениями этой совместной работы являются дальнейшее снижение ненефтяного дефицита бюджета, увеличение объема несырьевого экспорта товаров и услуг, а также снижение доли импорта в потреблении продовольственных товаров.

«В рамках своих полномочий для сокращения избыточной ликвидности в соответствии со Стратегией денежно-кредитной политики до 2030 года Национальный Банк намерен пошагово полностью выйти из государственных программ поддержки экономики до 2025 года», - заключил глава Нацбанка.