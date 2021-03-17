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Снизить уровень безработицы до 4,7% к 2025 году планируют в Казахстане
17 Марта 2021 16:19
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Снизить уровень безработицы до 4,7% к 2025 году планируют в Казахстане в рамках работы по Национальному плану развития, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Как пояснил министр национальной экономики РК Асет Иргалиев, общенациональный приоритет «Справедливая социальная политика» предусматривает реализацию системных мер, направленных на содействие продуктивной занятости и обеспечение социального благополучия.
«Для восстановления рынка труда и снижения уровня безработицы будут приняты меры по модернизации действующих и созданию новых рабочих мест. Внедрение новых прогрессивных форм трудовых отношений обеспечит развитие гибких форм занятости.
Будут созданы условия для постоянного самообразования и повышения квалификации, а также усовершенствована система прогнозирования рабочих мест», - сказал министр.
Он уточнил, что сфера социального обеспечения будет регулироваться Социальным кодексом страны.
«Результатом принятых мер к 2025 году станет снижение уровня безработицы до не более 4,7%. Все социальные обязательства государства по социальным выплатам и пособиям будут исполнены в полном объеме. Будет обеспечена индексация социальных выплат с учетом уровня инфляции, а также осуществлён переход от заявительной к выявительной форме оказания соцуслуг», - рассказал А. Иргалиев.
Национальный план развития состоит из 10 общенациональных приоритетов по трем направлениям: благополучие граждан, качество институтов и сильная экономика.
Напомним, Председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам РК Кайрат Келимбетов ранее рассказал об изменениях в системе государственного планирования.
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