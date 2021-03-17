Снизить уровень безработицы до 4,7% к 2025 году планируют в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Снизить уровень безработицы до 4,7% к 2025 году планируют в Казахстане в рамках работы по Национальному плану развития, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как пояснил министр национальной экономики РК Асет Иргалиев, общенациональный приоритет «Справедливая социальная политика» предусматривает реализацию системных мер, направленных на содействие продуктивной занятости и обеспечение социального благополучия.

«Для восстановления рынка труда и снижения уровня безработицы будут приняты меры по модернизации действующих и созданию новых рабочих мест. Внедрение новых прогрессивных форм трудовых отношений обеспечит развитие гибких форм занятости.

Будут созданы условия для постоянного самообразования и повышения квалификации, а также усовершенствована система прогнозирования рабочих мест», - сказал министр.

Он уточнил, что сфера социального обеспечения будет регулироваться Социальным кодексом страны.

«Результатом принятых мер к 2025 году станет снижение уровня безработицы до не более 4,7%. Все социальные обязательства государства по социальным выплатам и пособиям будут исполнены в полном объеме. Будет обеспечена индексация социальных выплат с учетом уровня инфляции, а также осуществлён переход от заявительной к выявительной форме оказания соцуслуг», - рассказал А. Иргалиев.

Национальный план развития состоит из 10 общенациональных приоритетов по трем направлениям: благополучие граждан, качество институтов и сильная экономика.