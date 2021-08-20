Снизить углеродный след: какой вклад вносят компании «Самрук-Қазына» в декарбонизацию экономики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Достичь углеродной нейтральности к 2060 году. Такую цель поставил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. В соответствии с поручением Главы государства и следуя общемировым трендам, Фонд «Самрук-Қазына» ведет разработку программы низкоуглеродного развития, передает МИА «Казинформ».

Переход к низкоуглеродной экономике - один из актуальных вопросов на глобальной повестке государств и корпораций, поскольку последствия изменения климата нарастают и требуют активных действий. В ближайшие годы перемены только ускорятся, фундаментальные сдвиги ожидаются в энергетической системе. К 2035 году половина мирового энергоснабжения будет обеспечиваться возобновляемыми источниками энергии (ВИЭ), прогнозируют специалисты.

На данных вопросах неоднократно акцентировал внимание Президент Касым-Жомарт Токаев, отмечая, что во всем мире наблюдается устойчивая тенденция по декарбонизации промышленности и экономики. В странах Европейского союза планируется сокращение выбросов парниковых газов на 55% к 2030 году. С 2023 года в ЕС вводится углеродный налог «carbon tax», который может значительно затруднить экспорт казахстанской продукции. С учетом новых реалий будут меняться технические регламенты, стандарты и требования к товарам.

«Важно понимать, что на данном этапе мирового развития статус, авторитет и, соответственно, международные возможности любой страны будут во многом определяться вкладом в декарбонизацию мировой экономики. В частности, это будет одним из критериев, определяющих возможность принятия нашей страны в ОЭСР», – отмечал Глава государства.

По поручению Президента ведется разработка Концепции по низкоуглеродному развитию Казахстана до 2050 года. Правительство также работает над Национальным проектом по развитию электроэнергетики, готовится энергобаланс страны до 2035 года.

В дополнение к принятым республикой обязательствам по снижению парниковых газов на 15% к 2030 г. от уровня 1990 г. в рамках Парижского соглашения (2015 г.), Глава государства обозначил цель по достижению углеродной нейтральности к 2060 г.

В соответствии с поставленными Президентом страны задачами, руководство АО «Самрук-Қазына» определило устойчивое развитие одним из ключевых приоритетов. Снижение углеродного следа от деятельности компаний способствует увеличению долгосрочной стоимости активов, повышает инвестиционную привлекательность при реализации крупных инфраструктурных проектов.

Уже проведена серия заслушиваний портфельных компаний, в ходе которых обсуждались стратегическое видение и индикаторы по декарбонизации. Руководство Фонда рассмотрело планы энергоперехода «НК «КазМунайГаз», «Самрук-Энерго», «КазТрансГаз», НАК «Казатомпром», ОХК, «Тау-Кен Самрук», «Казпочта», «Казахтелеком» и «Эйр-Астана», деятельность которых оказывает воздействие на окружающую среду.

«Ключевые инициативы компаний направлены на замещение угольной генерации, развитие газовой и гидроэнергетики, ввод новых мощностей на основе альтернативных источников энергии, строительство объектов ВИЭ для собственного потребления. В этом же списке - энергоэффективность, энергоаккумулирование, технологии улавливания и хранения углерода, водородная энергетика, а также мероприятия по озеленению», - подчеркивают в Фонде.

С целью фондирования климатических проектов рассматриваются дополнительные инструменты финансирования, в том числе зеленые облигации.

«Необходимо обеспечить комплексный подход, предусматривающий продвижение культуры экологической ответственности, внедрение цифровых решений, а также оценку влияния принимаемых мер на экономику в целом», - считает Председатель правления «Самрук-Қазына» Алмасадам Саткалиев,

В ходе заслушивания портфельным компаниям поручено разработать детальный план мероприятий и проектов по низкоуглеродному развитию. Результаты проводимой работы позволят оценить потенциал снижения углеродного следа компаний группы Фонда. В долгосрочной перспективе это позволит достичь углеродной нейтральности.