Снизить ставки утильсбора на легковые авто предлагают депутаты

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Мажилисмен Асхат Рахимжанов, озвучивая депутатский запрос в адрес Премьер-Министра РК, сообщил, что в Казахстане сейчас производится в год около 90 тысяч авто отечественной сборки, 10 тысяч из них через субсидии и экспортные кредиты идут на экспорт, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На протяжении нескольких лет в нашу партию (ОСДП) поступают многочисленные обращения граждан с критикой системы утилизации продукции, на которую распространяются расширенные обязательства производителей (импортеров). В основе их критики находятся результаты аналитической экспертной работы о фактической стоимости утилизации транспортных средств и сельскохозяйственной техники (70-120 тысяч тенге за единицу легкового транспортного средства), об отсутствии либо чрезвычайно низком уровне утилизации продукции, на которую распространяются РОП, о возможных хищениях в ТОО «Оператор РОП», ранее ответственном за прием утилизационных платежей», - сказал Асхат Рахимжанов.

По его словам, в Казахстане сейчас производится в год почти 90 тысяч авто отечественной сборки, из них 10 тысяч через субсидии и экспортные кредиты идет на экспорт. Соответственно на внутренний рынок остается 80 тысяч авто отечественного производства. Также на рынок ввозится в среднем около 15 тысяч новых авто. Плюс ввозится небольшое количество вторичных (б/у) авто – в среднем около 15 тысяч. Итого на внутреннем рынке продается 110 тысяч авто с большим преобладанием отечественной сборки.

«В период до введения заградительных мер (до 2016 года), а именно утилизационного сбора, сбора за первичную регистрацию, техрегламента, ежегодный прирост автопарка РК достигал 400 тысяч авто. С момента введения утильсбора и первичной регистрации парк легковых авто снизился с более 4 млн до 3,7 млн, средний возраст авто вырос до 21 года, уровень автомобилизации (обеспеченности) упал с 251 до 197 авто на тысячу человек, а доля авто возрастом более 10 лет увеличилась с 59% до 65%. В России автомобилизация выросла с 231 до 316 авто на тысячу человек, а средний возраст автопарка составляет 14 лет», - привел данные Асхат Рахимжанов.

По мнению мажилисмена, в Казахстане налицо проблема с дефицитом доступных по стоимости авто, которые не доходят до широких слоев общества, находящихся частично в среднем и в основном ниже среднего класса. Расслоение общества привело к тому, что часть людей способна позволить себе новые авто. Тогда как большая часть населения вынуждены покупать на вторичном рынке по подросшим ценам или вообще не покупать, а максимально латать, продолжая ездить на имеющихся старых авто.

«Эта проблема накопилась из-за того, что на протяжении 6 лет, с момента введения утильсбора, был практически «под ноль» перекрыт ввоз доступных по стоимости добротных авто из за рубежа. Цены и ассортимент на вторичном рынке стали хуже, чем в соседних странах. Это привело к временному ввозу старых авто на иностранных номерах в рамках ЕАЭС. Остановить и развернуть данный процесс может лишь снятие заградительных барьеров для ввоза доступных по стоимости авто. Утильсбор, первичная регистрация, сертификат безопасности (техрегламент) в Казахстане установлены в интересах автопрома и сильно завышены», - подчеркнул Асхат Рахимжанов.

Если ввести добротный автомобиль возрастом 7 лет (евро-4, евро-5) из Европы или США, то его цена после растаможи, уплат всех сборов и получения сертификата безопасности получается в более чем два раза дороже. Если автомобиль с доставкой в РК стоит 4 млн тенге, то после растаможки и сборов его цена вырастет до 10 млн. Поэтому ввоз становится нецелесообразным.

«Утилизационный сбор практикуется не во всем мире. При этом в Казахстане реальная стоимость утилизации, официально подтвержденная Ассоциацией вторичной металлургии, не превышает 100 тысяч тенге на одно авто. Соответственно, снизив утильсбор до 100 тысяч тенге, можно достичь возобновления обновления автопарка и одновременно ускорить прием вышедших из эксплуатации авто с последующим высоким уровнем переработки и утилизации», - считает Асхат Рахимжанов.

Депутат пояснил, что сбор за первичную регистрацию так же был введен в интересах автопрома. Его размер за авто возрастом до 2 лет составляет 0,25 МРП, от 2 до 3 лет – 50 МРП, а для авто старше 3 лет – 500 МРП, что составляет 1 518 000 тенге в 2022 году. В странах СНГ и во всем мире нет такого понятия как первичная регистрация.

Если в Казахстане снизить размеры заградительных сборов до минимума, то граждане смогли бы привозить добротные авто из за рубежа, что обеспечит пополнение автопарка и улучшение социально-экономического благополучия населения, малого и среднего бизнеса, а также увеличит поступления в бюджет.

Отечественный автопром критически от данной меры не пострадает, поскольку их продажи не снизятся существенно. В данный момент отечественное производство легковых авто обеспечивается на рынке лишь двумя крупными компаниями – группой «Аллюр» и группой «Астана Моторс». Владельцы компаний вошли по благосостоянию в списки Forbes и имеют доступ ко всем мерам поддержки.

«Упомянутые дополнительные поступления в бюджет можно направить в том числе на поддержку продаж новых авто отечественной сборки», - добавил Асхат Рахимжанов.

На основании изложенного депутаты партии «ОСДП» предлагают:

1) Утилизационный сбор – снизить ставки на легковые авто до 100 тысяч тенге путем внесения изменений в соответствующие приказы;

2) Первичная регистрация – снизить ставки сбора на авто возрастом от 3 до 8 лет до 20 тысяч тенге путем внесения в Налоговый кодекс новой ставки сбора за первичную регистрацию возрастом от 3 до 8 лет в размере 6 МРП;

3) Сертификат безопасности (техрегламент) – завышенные размеры плат (до 700 тысяч тенге) за установку кнопки «ЭВАК» и сертификацию снизить до 50 тысяч тенге, путем анализа затратной части и внесения предписания КТРМ МИИР.