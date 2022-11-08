Снизить предельный размер вознаграждения по краткосрочным беззалоговым микрокредитам намерены в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Для ограничения долговой нагрузки граждан к концу 2022 года планируется снижение предельного размера вознаграждения по краткосрочным беззалоговым микрокредитам с 25% до 20%. Об этом сообщил первый заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Нурлан Абдрахманов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В августе 2022 года Агентством был разработан дополнительный пакет регуляторных мер по дальнейшему ужесточению регулирования и контроля за выдачей беззалоговых микрокредитов, деятельностью МФО и коллекторских агентств: для недопущения выдачи микрокредитов неплатежеспособным заемщикам расчету КДН будут подлежать все необеспеченные потребительские микрокредиты физических лиц, вне зависимости от уровня дохода заемщика», - говорится в ответе Нурлана Абдрахманова на запрос депутатов Мажилиса.

По его данным, в целях охлаждения рынка беззалоговых онлайн-микрокредитов до 50 МРП планируется увеличение в 2,5 раза требований к уровню резервирования собственного капитала по таким микрокредитам, с 200% до 500% коэффициента риск-взвешивания микрокредитов; для ограничения роста проблемной задолженности по микрокредитам планируется ввести лимит по доле проблемных микрокредитов на уровне не более 20% от объема всех микрокредитов, включая микрокредиты на внебалансе и переуступленные третьим лицам, в том числе коллекторским агентствам. Таким образом, лимит 20% будет включать переданные микрокредиты коллекторам.

«Превышение лимита будет приравнено к 5 нарушению пруденциального норматива достаточности собственного капитала k1 с последующим отзывом лицензии на микрофинансовую деятельность; для ограничения долговой нагрузки граждан к концу 2022 году планируется снижение предельного размера вознаграждения по краткосрочным беззалоговым микрокредитам с 25% до 20%. При этом, во избежание рисков манипулирования размером вознаграждения его расчет будет производиться исходя из ежедневной ставки вознаграждения не более 0,44%; для очистки рынка планируется поэтапное увеличение минимального размера уставного капитала МФО со 100 млн тенге до 200 млн тенге», - добавил Нурлан Абдрахманов.