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Снизить пошлину за паспорта несовершеннолетним предлагают депутаты

Автор:  
Серик Сабеков
13 Апреля 2022, 12:36
Снизить пошлину за паспорта несовершеннолетним предлагают депутаты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса одобрили в первом чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования законодательства в области миграции населения», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как пояснил мажилисмен Газиз Кулахметов, представляя документ на пленарном заседании палаты, основной целью законопроекта является совершенствование действующего законодательства Республики Казахстан «О миграции населения» и иных законодательных актов Республики Казахстан.

Газиз Кулахметов сообщил, что с 2020 года исключена запись и вклеивание фотографии детей до шестнадцати лет в паспорта родителей при выезде за пределы Республики Казахстан, в связи с чем детям требуется оформление отдельного паспорта при выезде за границу, что повлечёт рост финансовой нагрузки на их семьи.

Учитывая международный опыт по выдаче так называемых «киндер» паспортов для детей, и быстро меняющуюся внешность детей, предлагается сократить срок действия паспорта для детей до 12 лет - до 5 лет, старше 12 лет - до 16 лет (учитывая, что в этот период внешность ребенка наиболее сформирована) срок действия паспорта оставить прежним -10 лет.

В этой связи предлагается снизить государственную пошлину за паспорта, выдаваемые несовершеннолетним детям с 8 МРП до 4 МРП, что положительно будет воспринято населением.

Кроме того, приводится в соответствие с нормой Конституции статья 3 Закона Республики Казахстан «О правовом положении иностранцев».

В статье 3 Закона Республики Казахстан «О правовом положении иностранцев» в принципах правового положения иностранцев в Республике Казахстан отсутствует понятие «убеждений». Это является серьезным правовым пробелом, поскольку статья 14 Конституции Республики Казахстан гласит «Все равны перед законом и судом. Никто не может подвергаться какой-либо дискриминации по мотивам происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места жительства или по любым иным обстоятельствам».

В части четвертой статьи 35 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан дается определение свидетеля, имеющего право на защиту, которое является лицом, на которого заявитель прямо указывает как на лицо, совершившее уголовное правонарушение. В этой связи предлагается внести поправку в часть третью статьи 4 Закона Республики Казахстан «О правовом положении иностранцев» и дополнить её понятием «свидетель, имеющий право на защиту», а также добавить оговорку в эту же часть данной статьи: «кроме, указанных в части первой настоящей статьи», поскольку из действующей редакции части третьей рассматриваемой статьи получается, что даже постоянно проживающие в Республике Казахстан иностранцы или лица без гражданства, попавшие по тем или иным причинам в орбиту уголовного производства, переходят в категорию временно проживающих.

Кроме того, предлагается внести правки уточняющего характера в подпункт 7) статьи 22 Закона Республики Казахстан «О правовом положении иностранцев», поскольку совершившему уголовное правонарушение назначается уголовное наказание, а не взыскание, как в административном производстве.

Предлагается Закон Республики Казахстан «О чрезвычайном положении» дополнить новой статьей 18-1 «Действие документов, удостоверяющих личность, лицензий, разрешений и иных документов, выдаваемых государственными и местными исполнительными органами в период действия чрезвычайного положения». Введение чрезвычайного положения создает условие, при котором деятельность определенных государственных организаций полностью либо значительно становится невозможной. Следовательно, граждане оказываются в ситуации, при которой они не могут продлить или получить новые документы, лицензии или разрешения. Предлагаемая норма позволит обеспечить гарантии прав граждан в условиях чрезвычайного положения.

В Комитете по законодательству и судебно-правовой реформе считают: учитывая, что в соответствии с подпунктом 8) статьи 1 Закона Республики Казахстан «О миграции населения» иностранцы или лица без гражданства, прибывшие в Республику Казахстан для временного или постоянного проживания, являются иммигрантами, необходимо предусмотреть ситуацию, когда трудовой договор подлежит прекращению с лицом без гражданства в связи с истечением срока действия удостоверения лица без гражданства.

В Закон Республики Казахстан «О беженцах» вносятся изменения в целях приведения в соответствие со статьями 8 и 9 настоящего Закона (лица, ищущие убежище, и беженцы обязаны сниматься с учета и регистрироваться в уполномоченном органе при перемене места жительства на территории Республики Казахстан и встать соответственно на учет и зарегистрироваться в течение пяти рабочих дней со дня прибытия на новое место жительства).

Также, в соответствии со статьей 25 Закона Республики Казахстан «О документах, удостоверяющих личность», утверждение образцов документов, удостоверяющих личность, и требований к их защите относится к компетенции Правительства Республики Казахстан.

Полагается необходимым наделить Министерство внутренних дел Республики Казахстан компетенцией по утверждению соответствующего порядка регистрации лиц, ищущих убежище, по месту жительства на территории Республики Казахстан.

В Закон Республики Казахстан «О миграции населения» вносится новая глава «Государственный контроль в области миграции населения» в целях приведения в соответствие с подпунктом 22) пункта 3, а также пунктом 4 статьи 140 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, согласно которому порядок проведения проверок регулируются законами.

Постоянные комитеты Мажилиса Парламента представили положительные заключения по законопроекту.

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