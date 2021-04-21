Снизить пенсионный возраст инвалидам призывают депутаты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Ерлан Смайлов выступил с предложением о снижении пенсионного возраста для лиц с инвалидностью, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для реализации положений Конвенции в 2019 году был разработан и принят «Национальный план по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан до 2025 года». Как отмечается в Национальном плане, «современная глобальная парадигма заключена в переходе от традиционного понимания ограниченных возможностей здоровья к более сложному синтезу индивидуальных отличий и универсальных прав в аспекте качества жизни», - сказал Ерлан Смайлов в своем депутатском запросе на пленарном заседании Мажилиса.

По его словам, государством предпринимается ряд мер, направленных на защиту прав и интересов лиц с инвалидностью.

«Вместе с тем, вне фокуса внимания остается актуальный вопрос работающих лиц с инвалидностью, а именно снижения для них пенсионного возраста. Этот вопрос никак не отражен в Национальном плане», - отметил депутат.

Согласно приведенной им статистике, из общего числа 600,4 тысячи взрослых казахстанцев с инвалидностью численность работающих инвалидов составляет 85 472 человека, из них:

в возрасте 18-28 лет – 6 997 человек (в том числе первой группы – 219 человек, второй группы – 1 222 человек, третьей группы – 5 556 человек);

в возрасте 29-44 лет – 25 886 человек (в том числе первой группы - 933 человек, второй группы – 5 427 человек, третьей группы – 19 526 человек);

в возрасте от 45 лет до пенсионного возраста – 49 989 человек (в том числе первой группы – 1 241 человек, второй группы – 11 818 человек, третьей группы – 36 930 человек);

пенсионного возраста – 2,6 тысячи человек.

«В основном работают лица с инвалидностью, имеющие третью группу, их насчитывается 62 012 человек, меньше – имеющих вторую группу (18 467 человек) и еще меньше – с первой группой инвалидности (2 393 человека).

Из общего числа работающих инвалидов насчитывается 51 744 мужчин, женщин – 33 750. Во «Всемирном докладе об инвалидности», подготовленном Всемирной организацией здравоохранения и Всемирным банком, одной из ключевых рекомендаций является необходимость получать консультации людей с инвалидностью и активно привлекать их к разработке и осуществлению политики и законодательных актов, оказанию услуг. Никто не знает так, как они, всех сложностей своего положения и проблем инвалидности», - подчеркнул мажилисмен.

Е. Смайлов предложил Правительству РК – снизить пенсионный возраст для лиц с инвалидностью.

Министерству труда и социальной защиты РК, Министерству здравоохранения РК, Министерству национальной экономики, Министерству финансов РК, с обязательным участием организаций лиц с инвалидностью разработать четкие критерии снижения и определения возраста выхода на пенсию лиц с инвалидностью (с учетом группы инвалидности, состояния здоровья, заболевания, характера труда и т.д.). А также механизм пенсионного обеспечения, учитывающий и отвечающий интересам лиц с инвалидностью.

Министерству труда и социальной защиты РК, Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК – определить и обеспечить сбор достоверных статистических данных о лицах с инвалидностью, в том числе о средней продолжительности жизни в разрезах пола, группы инвалидности, сфере занятости и т.д. Обеспечить процесс сбора данных современной методологией, соответствующей международным подходам и практикам. Данные должны быть стандартизированными и международно-сопоставимыми для проведения сравнения с нормативными показателями и оценки прогресса принимаемых мер и затраченных бюджетных средств в области инвалидности, а также имплементации и применения «Конвенции о правах инвалидов» и достижения целей и задач «Национального плана по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью в РК до 2025 года».

Министерству труда и социальной защиты РК, Министерству здравоохранения РК, Министерству образования и науки РК – разработать план необходимых научных исследований по проблемам инвалидности, в том числе о воздействии различных факторов (окружающая среда, инфраструктура, социальная сфера, медицина, меры государства и т.д. ). Разработать научно обоснованные методы измерения влияния этих факторов в первую очередь на качество жизни, эффективность госпрограмм и предоставляемых услуг и пр. Сформировать пул научных сотрудников, специализирующихся на проблемных вопросах инвалидности.

Правительству РК – внести доработки в «Национальный план по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью в РК до 2025 года» в части пенсионного обеспечения лиц с инвалидностью, сбора статистических данных и научного исследования вопросов инвалидности, разработки индикаторов эффективности работы Министерства труда и социальной защиты РК в сфере инвалидности.

Внести вопрос снижения пенсионного возраста людей с инвалидностью в разрабатываемый Социальный кодекс.