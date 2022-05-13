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Снизить пенсионный возраст для женщин попросили сельчане в СКО
13 Мая 2022 14:35

Снизить пенсионный возраст для женщин попросили сельчане в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области жители села Астраханки на встрече с депутатом Мажилиса Парламента РК Дмитрием Колодой попросили рассмотреть вопрос о снижении пенсионного возраста, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы филиала партии AMANAT, мажилисмен говорил с сельчанами о поправках в Конституцию страны и предстоящем референдуме.

Жительница Астраханки Гульмира Кабанбаева обратились с просьбой рассмотреть вопрос о снижении пенсионного возраста для женщин 63 до 58 лет.

«Женщины в деревне быстро стареют… Я думаю, что выход на пенсию должен быть в 58 лет в связи с состоянием здоровья», - считает сельчанка.

Д.Колода отметил, что подобные вопросы поступают в Парламент ежедневно. И для их решения разрабатывается специальный документ.

«Мы работаем над этим. Вопрос рассматривается. Он будет внесен в специальный социальный кодекс. Сейчас его формирует Правительство. Затем документ должны представить на рассмотрение Парламента», - проинформировал мажилисмен.

12-го мая заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов сообщил, что вопрос по сокращению пенсионного возраста казахстанцев будет обсуждаться. Социальный кодекс планируют принять к концу года.


Автор:
Корреспондент

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