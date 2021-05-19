Снизить пенсионный возраст для работающих в опасных условиях казахстанцев просят депутаты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Ерлан Смайлов призвал снизить пенсионный возраст для людей, работающих в опасных и вредных для здоровья условиях труда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Работа в опасных и вредных условиях труда негативно влияет на здоровье работников. Согласно статистике, средняя ожидаемая продолжительность жизни в нашей стране в 2020 году составила у мужчин 67 лет, у женщин - 75,5 лет. Фактически, для мужчин, занятых на вредных производствах, это означает отсутствие возможности реализовать свое право на полноценную достойную старость.

В далеком 1956 году Закон СССР «О пенсионном обеспечении» устанавливал в статье №9 право льготного выхода на пенсию по старости для рабочих и служащих на подземных работах, на работах с вредными условиями труда и в горячих цехах: мужчины - по достижении 50 лет и при стаже работы не менее 20 лет, женщины - по достижении 45 лет и при стаже работы не менее 15 лет. Страна только восстанавливалась от разрушительной войны, но тем не менее четко соблюдала права и интересы трудящихся», - сказал Ерлан Смайлов в своем депутатском запросе на пленарном заседании Мажилиса.

По его словам, логика государственной политики РК в этой области, определяется необходимостью сокращения затрат бюджета, но никак не интересами наших граждан.

«Между тем, комплексный подход, основанный на анализе и учете макроэкономических, социальных, демографических факторов, доказывает, что более ранний выход на пенсию работников занятых на вредных и опасных производствах, имеет рациональное основание и ряд выгод для социально-экономической сферы в целом. Так, социально-демографические исследования, проводимые в мире, показывают, что повышенный возраст выхода на пенсию ведет к существенному росту инвалидизации взрослого населения. С соответствующими затратами государственного бюджета на их медицинское и социальное обеспечение. Российские ученные в одном из исследований привели следующие цифры – повышение пенсионного возраста на 1 год, увеличивает количество пенсионеров по инвалидности на 7-9%, на 2 года - на 15-17%, на 3 года – на 24%», - отметил депутат.

Он подчеркнул, что на производстве пожилых работников из-за этого стараются перевести на «легкий труд», но количество таких рабочих мест незначительно и легкой такую работу назвать можно с большой натяжкой.

«Кроме того, фактически уже не занимаясь продуктивным трудом, пожилые сотрудники вынужденные дорабатывать до пенсии, занимают рабочие места для молодых казахстанцев. Что приводит к безработице в молодежной среде и затратам из государственного бюджета на их обучение, трудоустройство по всевозможным программам, на выплату пособий безработным и т.д. Кроме того, молодежная безработица негативно влияет на качество человеческого капитала. Решение видится в снижении пенсионного возраста для работников, занятых на вредных и опасных условиях труда. Для определения оптимального возраста выхода на пенсию можно рассматривать 2 методологических подхода – по стажу работы на вредном производстве, например 20-25 лет, либо после определения научно обоснованного возраста, например 55 лет и в зависимости от специальности и специфики работы. При этом у сотрудника остается право продолжать работу в случае отсутствия противопоказаний по здоровью и заинтересованности предприятия в специалисте», - заключил мажилисмен.