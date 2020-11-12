Снизить отчисления сотовым операторам для проведения интернета на селе предложили сенаторы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сенаторы подняли проблему обеспечения качественной интернет связью в регионах страны. По мнению депутатов, проблему на селе можно решить за счет преференций для операторов мобильной связи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Поэтому сенаторы предлагают снизить годовую ставку для операторов мобильной связи за использование радиочастот на 90%. Для получения такой льготы операторам связи необходимо, в первую очередь, направить сэкономленные средства на обеспечение сел качественным широкополосным интернетом. Эта задача связана с поручением Главы государства по сбалансированному территориальному развитию», - сказал спикер Сената Маулен Ашимбаев.

Рассматривая изменения в Налоговый кодекс, депутаты Сената предложили внести поправки о снижении размера ставки на сотовую связь на 90%.

Для получения такой льготы операторы связи должны будут направить сэкономленные средства на финансирование проектов по обеспечению широкополосным интернетом сел и других населённых пунктов.