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Снизить отчисления сотовым операторам для проведения интернета на селе предложили сенаторы

12 Ноября 2020 11:59
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Снизить отчисления сотовым операторам для проведения интернета на селе предложили сенаторы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сенаторы подняли проблему обеспечения качественной интернет связью в регионах страны. По мнению депутатов, проблему на селе можно решить за счет преференций для операторов мобильной связи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Поэтому сенаторы предлагают снизить годовую ставку для операторов мобильной связи за использование радиочастот на 90%. Для получения такой льготы операторам связи необходимо, в первую очередь, направить сэкономленные средства на обеспечение сел качественным широкополосным интернетом. Эта задача связана с поручением Главы государства по сбалансированному территориальному развитию», - сказал спикер Сената Маулен Ашимбаев.

Рассматривая изменения в Налоговый кодекс, депутаты Сената предложили внести поправки о снижении размера ставки на сотовую связь на 90%.

Для получения такой льготы операторы связи должны будут направить сэкономленные средства на финансирование проектов по обеспечению широкополосным интернетом сел и других населённых пунктов.


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#Сенат   #Экономика   #Связь, ТВ, IT  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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