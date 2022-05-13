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Снизить младенческую смертность в Актюбинской области поручил Алихан Смаилов
13 Мая 2022 23:42

Снизить младенческую смертность в Актюбинской области поручил Алихан Смаилов

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, находящийся с двухдневной рабочей поездкой в регионе, ознакомился с деятельностью нового областного перинатального центра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

Областной перинатальный центр на 190 коек был введен в эксплуатацию в 2021 году.

«По итогам прошлого года в области отмечается рост младенческой смертности на 29% и смертности от болезней системы кровообращения на 47%. Акимату необходимо принять меры по снижению младенческой смертности, используя возможности нового перинатального центра. Также требуется выстроить системную работу по снижению дефицита медицинских кадров», — сказал Алихан Смаилов.

Как сообщалось ранее, по прибытии в регион Премьер-Министр посетил рассчитанную на 1200 ученических мест школу-гимназию «Білім», которая начала функционировать осенью 2021 года. В соответствии с поручением Президента РК принимаются системные меры по развитию сферы образования. В текущем году из республиканского бюджета на строительство школ выделено 104 млрд тенге, планируется модернизировать свыше тысячи школ по всей стране, в том числе 56 в Актюбинской области.

«В регионе есть три аварийные и пять трехсменных школ. Кроме того, наблюдается большая очередь в детские сады – порядка 12 тыс. детей. Для решения этих проблем необходимо до конца года открыть 25 детских садов и 11 новых школ», — отметил Алихан Смаилов.

Глава Правительства также добавил, что руководству региона следует уделить внимание развитию дуального обучения в колледжах и активно способствовать трудоустройству выпускников.

Еще одним пунктом рабочей поездки Премьер-Министра стало посещение торгово-логистического центра ИП «Бектурова» производственной мощностью до 70 тыс. тонн продукции в год. Глава Правительства отметил, что одной из основных причин роста цен на продовольствие является нехватка продуктов в межсезонье, поэтому центры хранения и логистики выступают эффективным инструментом стабилизации цен. Кроме того, благодаря им можно осуществлять доставку сельхозпродукции на полки магазинов без посредников. «Открытие таких оптово-распределительных центров значительно повысит обеспеченность жителей продуктами отечественного производства. В этом направлении работа акимата имеет ключевое значение. Руководству области также необходимо своевременно заключать форвардные контракты с сельхозпроизводителями и налаживать эффективную цепочку продаж «от производителя до потребителя», — подчеркнул Премьер-Министр.

В ходе посещения Актюбинской области глава Правительства также ознакомится с деятельностью ряда социальных, инфраструктурных и производственных объектов, встретится с руководителями сельхозформирований, а также проведет совещание по вопросам комплексного развития области.

Ранее Премьер-Министр РК Алихан Смаилов совершил рабочую поездку в Мангистаускую область, где посетил ряд промышленных, инфраструктурных и туристических объектов, провел совещание по вопросам социально-экономического развития региона.

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