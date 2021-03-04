НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Снизит ли Россия стоимость вакцины «Спутник V» для Казахстана. На этот вопрос ответил вице-министр здравоохранения РК Марат Шоранов на бифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе брифинга был задан вопрос: недавно появилось сообщение, что стоимость вакцины «Спутник V» снижена почти в два раза, благодаря тому, что было оптимизировано производство. Журналисты спросили, скажется ли это на стоимости вакцины в Казахстане?

«Действительно, такое информационное сообщение имело место быть, мы с ним знакомы. В этой связи согласно договоренностям того меморандума, который мы имеем с Российским фондом прямых инвестиций, мы направили официальный запрос в Министерство здравоохранения по корректировке цены на вакцины и ожидаем сейчас официального ответа. Сегодня мы ожидаем ответа на наш официальный вопрос. Я надеюсь, что этот вопрос будет оперативно решен до середины марта», - сказал Марат Шоранов.