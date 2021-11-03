НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Снизить квоту на транзит грузов в другие страны предлагают депутаты фракции «Ак жол» в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Демократическую партию «Ак жол» продолжают обращаться десятки компаний, пострадавших от проблем с прохождением грузов на казахско-китайской границе. Эти вопросы наша фракция, в частности, поднимала в депутатском запросе от 24 сентября 2021 года», - сказала депутат Дания Еспаева, озвучивая запрос в адрес первого заместителя Премьер-Министра РК Алихана Смаилова.

Депутат продолжила, что в полученном ответе отмечено, что ситуация взята на контроль Правительством, проведены переговоры с китайской стороной. В результате принятых мер, с 21 октября текущего года грузообмен возобновился, увеличилось количество отправляемых в Казахстан вагонов.

«При этом, проблема с автоперевозками не разрешена, на таможенном пункте «Нур жолы» из Казахстан в Китай ожидают очереди 10 366 автотранспортных средств. Для казахстанских перевозчиков эта проблема крайне болезненна, о 50-километровых очередях фур на китайской границе наша фракция обращалась в Правительство с лета прошлого года. А воз, точнее, фуры – и ныне там», - подчеркнула Дания Еспаева.

По словам депутатов, увеличение ж/д перевозок не решает проблему срыва поставок: как следует из обращения предпринимателей, объем грузов для Казахстана, накопившихся на территории Китая, составляет более 8-ми тысяч контейнеров, транспортировка которых даже с учетом достигнутых соглашений, растянется еще на год.

«И это без учёта новых объемов груза. В этой связи, казахстанские перевозчики предлагают, как одну из мер, снизить квоту на транзит грузов в другие страны, хотя бы в пропорции 1 к 4 (1 контейнер на Казахстан против 4-х транзитных контейнеров). Возможно, такая мера будет противоречить Соглашению об организации контейнерных поездов в сообщении «Китай-Европа» от 2017 года, но в сложившейся ситуации Казахстан вынужден отстаивать свои национальные интересы», - резюмировала Дания Еспаева.