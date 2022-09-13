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Снизить количество сбоев информсистем поручил Премьер-Министр РК

Автор:  
Акбота Кузекбай
13 Сентября 2022, 13:00
Снизить количество сбоев информсистем поручил Премьер-Министр РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр Алихан Смаилов поручил Министерству цифрового развития совместно с центральными государственными органами и акиматами принять меры по снижению количества сбоев информационных систем, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как напомнил Алихан Смаилов в ходе заседания Правительства, 3 августа произошел сбой информационной системы, который более чем на сутки парализовал инфраструктуру Электронного правительства. В этой связи Премьер-Министр спросил министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдата Мусина, какие принимаются меры по бесперебойности работы информационных систем.

«Действительно, 3 августа произошел инфраструктурный сбой серверного центра госорганов. Мы проверили данный сбой, проанализировали. Это было в связи с тем, что произошел сбой ряда информационных систем. Благодаря оперативной работе сотрудников АО «НИТ», в 14:00 работоспособность большинства систем была восстановлена без потери данных граждан. Однако, действительно, это очень актуальный вопрос», - ответил Багдат Мусин.

По его данным, для обеспечения стабильной работы Электронного правительства планируется построение центров обработки данных, также основного и резервного центра обработки данных. То есть, как объяснил глава ведомства, заранее будут приниматься меры.

Премьер-Министр поручил Министерству цифрового развития совместно с центральными государственными органами и акиматами обеспечить принятие системных мер по снижению количества сбоев информационных систем.

Вместе с тем, Алихан Смаилов поручил министерствам труда, торговли и интеграции обеспечить эффективную работу проектов «Цифровая карта семьи» и «Социальный кошелек» уже до конца текущего года. В то же время Министерству экологии, по словам главы Правительства, необходимо обеспечить своевременную интеграцию информационных систем и до конца 2023 года запустить платформу «Kaznedra».

«Министерствам науки совместно с заинтересованными органами для широкого вовлечения частных инвестиций в научно-техническое развитие страны проработать вопросы включения в перечень приоритетных инвестиционных проектов создание новых научно-исследовательских центров и лабораторий. Контроль оставляю за собой», - заявил глава Кабмина.


Правительство РК   Премьер-министр РК   Интернет   Безопасность   Цифровой Казахстан   Алихан Смаилов   МЦРИАП  
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