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    11:11, 29 Октябрь 2022 | GMT +6

    Снизить износ электро- и теплосетей до 15% планируют в Казахстане к 2030 году

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов ответил на депутатский запрос касательно тарифной политики по принципу «тариф в обмен на инвестиции» в сфере естественных монополий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В рамках действующей политики, основной целью которой является привлечение инвестиций в сферы естественных монополий (затратный метод тарифного регулирования), не предусмотрены экономические стимулы для снижения затрат и повышения эффективности», - сообщил Алихан Смаилов в своем ответе .

    По его словам, для реформирования тарифной политики предлагается новая концепция регулирования сферы естественных монополий – «Тариф в обмен на инвестиции», которой предусмотрена реализация следующих задач по:

    - поэтапному снижению показателя износа сетей электроснабжения, тепловых коммуникаций водопроводных сетей в среднем на 15%;

    - внедрению действенных стимулов для внедрения на предприятиях инновационных решений и модернизацию оборудования;

    - поэтапному отказу от перекрестного субсидирования;

    - сохранению в распоряжении монополиста определенной доли дохода;

    - самостоятельному перераспределению монополистом части затрат между различными статьями тарифной сметы.

    «По предварительным данным, показатель снижения уровня износа сетей на 15% планируется достичь до 2030 года. Для достижения вышеуказанной цели по предварительным расчетам потребуется привлечение инвестиций порядка 400 млрд тенге в год. В разрезе сфер средний уровень износа сетей выглядит следующим образом: электроснабжение: с 65% (2022 год) до 50% (к 2030 году); теплоснабжение: с 57% (2022 год) до 42% (к 2030 году); водоснабжение: с 53% (2022 год) до 38% (к 2030 году); водоотведение: с 63% (2022 год) до 48% (к 2030 году); газоснабжение: с 35% (2022 год) до 19% (к 2030 году)», - добавил Премьер.


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