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Снизить инфляцию вдвое поручил Алихан Смаилов

Автор:  
Серик Сабеков
16 Мая 2023, 11:04
Снизить инфляцию вдвое поручил Алихан Смаилов Фото: primeminister.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Одним из приоритетов экономической политики является поэтапное сокращение доли государства в экономике до 14,4% ВВП. Об этом заявил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Необходимо в текущем году обеспечить реализацию 90% Комплексного плана приватизации, рассчитанного до 2025 года», - сказал Алихан Смаилов.

Глава Кабмина также отметил, что нужно сконцентрироваться на работе по сдерживанию роста цен.

«Наша цель - снизить инфляцию в текущем году в два раза. Это важная и ответственная задача, которая требует от нас слаженных и превентивных действий. В апреле текущего года инфляция замедлилась до 16,8%. Акимам регионов следует продолжить качественную работу по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары», - подчеркнул Смаилов.

Премьер-Министр также добавил, что необходимо принять все необходимые меры по исполнению актуализированного Плана мер по контролю и снижению уровня инфляции.

«Важно усилить финансовую дисциплину и повысить эффективность расходов государственного бюджета. Следует улучшить качество реализуемых мер в рамках «Дорожной карты бизнеса – 2025» и программы «Экономика простых вещей».

Необходимо более ответственно подходить к финансированию. Обеспечить строгое соблюдение бюджетных параметров и эффективное распределение средств для получения наибольшего социально-экономического эффекта. Хочу еще раз подчеркнуть - нам следует приложить все усилия, чтобы сохранить высокий уровень роста экономики. Министрам и акимам взять на особый контроль и обеспечить достижение всех запланированных показателей социально-экономического развития. Моим заместителям по курируемым отраслям и госорганам организовать координацию и контроль», - резюмировал Алихан Смаилов.


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