Снизить формализм в госслужбе поручил Алик Шпекбаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев поручил снизить формализм и бюрократию в госслужбе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Основной вопрос - как мы будем снижать формализм и бюрократию? Ведь речь идет не только об отношениях с гражданами, в значительной степени - это проблема функционирования внутренних механизмов госаппарата. Поручаю внести конкретные предложения по сокращению формализма на службе. Для этого нужны свежие идеи», - отметил Алик Шпекбаев, выступая на заседании коллегии ведомства.

При этом, он отметил, что в агентстве «сделано много полезного». «Оптимизировали внутренние бизнес-процессы, централизовали кадровое делопроизводство и юридическую службу и ввели гибкий режим. Будем тиражировать наш опыт на все государственные органы», - подчеркнул он.

Алик Шпекбаев также рассказал, что создание общего Центра обслуживания (ОЦО) по кадровому делопроизводству в фонде «Самрук-Казына», нацкомпании «Казахтелеком», корпоративном секторе, а также в агентстве доказало свою эффективность.

«Поэтому поручаю внести в Администрацию Президента предложения об апробации ОЦО на базе трех госорганов и трех акиматов с 2019 года. Это позволит объективно оценить плюсы и минусы проекта и принять взвешенное решение о его дальнейшем масштабировании. Пилот также даст возможность полноценно испытать информационную систему E-kyzmet», - поручил Алик Шпекбаев.

В целом, отметил глава агентства, благодаря модернизации госслужбы, в рамках Плана нации в Казахстане сформирован профессиональный стратегический государственный аппарат.

«Следующая цель - переход к инновационной модели. Это тот случай, когда установка Елбасы об ориентации на потребности граждан полностью совпадает с магистральным направлением развития государственной службы», - заключил А.Шпекбаев.