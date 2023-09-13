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    12:33, 13 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Снизить финансовые и административные издержки для недропользователей хотят в Казахстане

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса Парламента РК одобрили в первом чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» по вопросам совершенствования сферы недропользования», передает корреспондент МИА «Казинформ».
    «Представленный проект Закона разработан в порядке законодательной инициативы депутатами Парламента и направлен на: повышение инвестиционной привлекательности проектов в сфере геологической разведки и добычи углеводородов; оптимизацию процедур проведения государственной экспертизы базовых проектных документов; снижение финансовых и административных издержек недропользователей в процессе разработки месторождений», - сказал депутат Дюсенбай Турганов, представляя законопроект на пленарном заседании Мажилиса.

    Основными новшествами законопроекта являются:

    - наделение правом недропользователя отказаться от бесперспективного по результатам сейсморазведочных работ бурения скважин без наложения штрафных санкций со стороны государства.

    - ускоренный переход на геологоразведочные работы с учетом введения уведомительного порядка при разработке и утверждении проектов разведочных работ на этапе поисковых работ на суше.

    - оптимизация административных процедур при проведении операций по недропользованию, в том числе государственной экспертизы проектных документов в сфере углеводородов.

    По словам Дюсенбая Турганова, законопроект не повлечет негативных социально-экономических и правовых последствий, не потребует дополнительных финансовых затрат из государственного бюджета, а позволит улучшить регуляторные условия проведения операций по недропользованию, а именно:

    - оперативно перейти на практические геологоразведочные работы;

    - сократить сроки всевозможных экспертиз на 8-12 месяцев;

    - устранить административные издержки по процедурам более чем в 2 раза, со 120 до 50 дней;

    - повысить инвестиционную привлекательность.


    Теги:
    Мажилис для mail.ru Закон и право Парламент
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