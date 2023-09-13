Снизить финансовые и административные издержки для недропользователей хотят в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса Парламента РК одобрили в первом чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» по вопросам совершенствования сферы недропользования», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Представленный проект Закона разработан в порядке законодательной инициативы депутатами Парламента и направлен на: повышение инвестиционной привлекательности проектов в сфере геологической разведки и добычи углеводородов; оптимизацию процедур проведения государственной экспертизы базовых проектных документов; снижение финансовых и административных издержек недропользователей в процессе разработки месторождений», - сказал депутат Дюсенбай Турганов, представляя законопроект на пленарном заседании Мажилиса.

Основными новшествами законопроекта являются:

- наделение правом недропользователя отказаться от бесперспективного по результатам сейсморазведочных работ бурения скважин без наложения штрафных санкций со стороны государства.

- ускоренный переход на геологоразведочные работы с учетом введения уведомительного порядка при разработке и утверждении проектов разведочных работ на этапе поисковых работ на суше.

- оптимизация административных процедур при проведении операций по недропользованию, в том числе государственной экспертизы проектных документов в сфере углеводородов.

По словам Дюсенбая Турганова, законопроект не повлечет негативных социально-экономических и правовых последствий, не потребует дополнительных финансовых затрат из государственного бюджета, а позволит улучшить регуляторные условия проведения операций по недропользованию, а именно:

- оперативно перейти на практические геологоразведочные работы;

- сократить сроки всевозможных экспертиз на 8-12 месяцев;

- устранить административные издержки по процедурам более чем в 2 раза, со 120 до 50 дней;

- повысить инвестиционную привлекательность.