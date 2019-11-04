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Снизить долю молодежи категории NEET планируют в Казахстане

4 Ноября 2019 11:07
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Снизить долю молодежи категории NEET планируют в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане планируется снизить долю молодежи NEET до 6% в 2021 году. Об этом заявил министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Как вы все хорошо знаете, NEET – это международный термин, используемый для обозначения незанятой и не вовлеченной в образовательный процесс молодежи. По данным Международной организации труда, таковым является каждый пятый молодой человек в мире. В 2018 году в странах ОЭСР в среднем этот показатель составил 10,5% среди юношей и 15,6% среди девушек. В Казахстане он составляет 7,2%, а это 254 тыс. человек. Это на 0,5% меньше показателя 2018 года. До конца года планируется достичь снижения доли NEET на 1%», - сообщил Д. Абаев в ходе правительственного часа в Мажилисе.

В этой связи, как отметил министр, конечная цель – довести этот показатель до 6% в 2021 году.

«Конечно, 254 тыс. – это довольно высокая цифра. Но нужно детализировать некоторые данные. Например, 52 тыс. из них – это молодежь, которая не работает по причине ведения домашнего хозяйства, ухода за членами семьи, это и молодые матери. 33 тыс. – это те люди, которые не работают по состоянию здоровья. Многие из них получают пособия по инвалидности», - отметил министр.

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Ключевые слова: Другие государственные органы, Молодежь, Год молодежи,
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Автор:

Акбота Кузекбай

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