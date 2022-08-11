11 Августа 2022 05:32

Снизить дефицит врачей в 1,5 раза удалось в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – За последние два года в Акмолинской области удалось снизить дефицит врачей в 1,5 раза - с 382 до 244. Какая поддержка ждет медиков, собирающихся приехать в регион, сообщил руководитель управления здравоохранения области Нариман Сыздыков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В системе здравоохранения Акмолинской области работают 6984 медицинских работника, в том числе 1483 врача и 5501 средний медицинский работник.

«Работа, направленная на снижение дефицита врачебных кадров, является основополагающим вектором развития отрасли. Так, нами за последние два года удалось снизить дефицит врачей в 1,5 раза - с 382 до 244 (в городской местности - 156, в сельской местности - 88). Привлечено 159 врачей, в том числе 55 врачей в сельскую местность», - сказал Н. Сыздыков на брифинге.

По словам главы облздрава, за счет средств областного бюджета произведена выплата подъемных в размере 1 млн тенге для 35-ти молодых врачей, прибывших в сельскую местность. 101 врач обеспечен жильем, из них 51 - за счет акиматов и 50 - за счет медицинских организаций. 143 медицинских работника получили кредиты на приобретение жилья (до 1500 МРП) на сумму 589,3 млн тенге.

В рамках проекта «С дипломом в село!» подъемные получили 259 медицинских работников на сумму 74 млн тенге.

«Для снижения дефицита врачебных кадров ежегодно выделяются 35 грантов на обучение в резидентуре, 50 грантов на обучение по специальности «Общая медицина», для медицинских работников среднего звена выделяется 190 грантов за счет местного бюджета, 20 грантов республиканского бюджета, 50 грантов по программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Енбек» и 1 грант акима района Акмолинской области. Кроме того, в областном центре для медицинских работников построен дом на 40 квартир. В Егиндыкольском районе проведен капитальный ремонт общежития на 8 мест, в Атбасарском районе одно из пустующих зданий перепрофилировано также под общежитие на 30 мест. Построен 8-квартирный жилой дом в Жаксынском районе», - резюмировал Н. Сыздыков.