Снизить цены на социально значимые товары призвал верховный муфтий Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Снизить цены на социально значимые товары призвал предпринимателей председатель Духовного управления мусульман Казахстана Наурызбай кажы Таганулы на брифинге в Службе центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В месяц Рамазан людям предоставляется много благ и возможностей. Об этом сообщил Пророк Мухаммед (Да благословит его Аллах и приветствует!). В этом месяце открываются двери рая, постящемуся прощаются прошлые и будущие грехи. В таком случае, давайте совершать благие дела в течение священного месяца. Постараемся заслужить одобрение и благословение наших родителей, наших почтенных стариков», – сказал Н. Таганулы.

Верховный муфтий также призвал казахстанцев в меру своих возможностей помогать нуждающимся, уделять внимание больным людям.

«Призываю предпринимателей, с учетом положения наших людей, в честь священного месяца, снизить цены на социально значимые товары и продовольствие на 10%», – сказал глава ДУМК.

Напомним, в этом году месяц Рамазан начнется 2 апреля и завершится 1 мая, в Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане по согласованию между руководством духовных управлений мусульман трех стран.