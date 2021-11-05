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Снизить административную нагрузку на бизнес планируют в Казахстане

5 Ноября 2021 15:02
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Снизить административную нагрузку на бизнес планируют в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Асет Иргалиев поделился планами по снижению административной нагрузки на предпринимателей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«По направлению «Акселерация роста предпринимателей» планируется снижение административной нагрузки на предпринимателей. Интеграция информационных систем госорганов с порталом «Правительство для бизнеса» позволит довести долю оказанных госуслуг для субъектов МСБ до 40% в 2025 году», - сказал Асет Иргалиев на брифинге в СЦК.

По его словам, будет предоставлено субсидирование части ставки вознаграждения и гарантирование по кредитам.

«Выделение грантов для реализации новых бизнес-идей позволит создать 55 тыс. новых субъектов предпринимательства на селе. Вместе с тем, будут предоставлены финансовые меры поддержки более 52 тыс. проектам субъектов предпринимательства», - отметил министр.

Кроме того, продолжится работа по формированию национальной товаропроводящей сети.

«Предусматривается создание 24 оптово-распределительных центров, специализированных на распределении, торговле и хранении; создание и модернизация 5 центров трансграничной торговли; а также модернизация 103 торговых объектов в стационарный формат. В результате количество многоформатных торговых объектов увеличится с 6 до 132 единиц», - заключил А. Иргалиев.


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#Бизнес   #Экономика   #Миннацэкономики  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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