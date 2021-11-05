Снизить административную нагрузку на бизнес планируют в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Асет Иргалиев поделился планами по снижению административной нагрузки на предпринимателей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По направлению «Акселерация роста предпринимателей» планируется снижение административной нагрузки на предпринимателей. Интеграция информационных систем госорганов с порталом «Правительство для бизнеса» позволит довести долю оказанных госуслуг для субъектов МСБ до 40% в 2025 году», - сказал Асет Иргалиев на брифинге в СЦК.

По его словам, будет предоставлено субсидирование части ставки вознаграждения и гарантирование по кредитам.

«Выделение грантов для реализации новых бизнес-идей позволит создать 55 тыс. новых субъектов предпринимательства на селе. Вместе с тем, будут предоставлены финансовые меры поддержки более 52 тыс. проектам субъектов предпринимательства», - отметил министр.

Кроме того, продолжится работа по формированию национальной товаропроводящей сети.

«Предусматривается создание 24 оптово-распределительных центров, специализированных на распределении, торговле и хранении; создание и модернизация 5 центров трансграничной торговли; а также модернизация 103 торговых объектов в стационарный формат. В результате количество многоформатных торговых объектов увеличится с 6 до 132 единиц», - заключил А. Иргалиев.