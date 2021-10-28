Снизилось число ДТП из-за скота в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области с начала года на штрафстоянки загнали 11197 голов пасущегося без присмотра скота. В регионе работают 146 штрафстоянок для помещения туда скота, который бродит без соответствующего присмотра, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«На территории области функционируют 146 штрафных стоянок, на которые с начала года загнано 11197 голов бесконтрольно пасущегося скота. Благодаря принятым мерам отмечается снижение дорожно-транспортных происшествий на 19%, с участием пешеходов - на 14%; также снижено количество ДТП, совершённых водителями в состоянии опьянения, на 46%», - заявил заместитель начальника управления местной полицейской службы департамента полиции Павлодарской области Куаныш Мустафинов.

По мнению правоохранительных органов, бродячий скот на автодорогах может привести к аварии. Для предупреждения аварий, причиной которых становится домашнее поголовье скота, полиция региона проводит рейды на дорогах и летних выпасах. Бесхозно пасущийся скот стражи правопорядка загоняют на штрафные стоянки для скота.

«Одним из факторов, влияющих на снижение показателей аварийности, также является постоянная информационно-профилактическая работа. Кроме того, неравнодушные жители сообщают о фактах бесконтрольно пасущегося скота на автодорогах», - прокомментировали в ведомстве.