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Снизилась заболеваемость КВИ среди беременных женщин и детей в столице

10 Февраля 2022 16:03
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Снизилась заболеваемость КВИ среди беременных женщин и детей в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О степени заполняемости инфекционных стационаров столицы рассказал руководитель управления общественного здравоохранения Нур-Султана Тимур Муратов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Касательно инфекционных стационаров. Для лечения коронавирусной инфекции в столице задействованы 9 стационаров, количество развернутых коек – 1 734, в том числе 149 реанимационных. К радости, снизилась заражаемость ковидом среди беременных женщин и детей. На сегодня 55 беременных женщин получают лечение от КВИ, из них 23 женщин находятся в стационаре. 40 детей с ковидом лечатся в стационарных условиях», - сказал Тимур Муратов на брифинге в акимате.

Тем не менее, он призвал не расслабляться.

«Нужно помнить, что вирус полностью не исчез и нам еще есть, с чем бороться во благо сохранения здоровья граждан. В связи со стабилизацией ситуации, мы пересмотрели работу мобильных бригад, которые с середины января амбулаторных пациентов наблюдали в круглосуточном режиме. Сейчас они вновь перешли на свой прежний график работы - с 8 утра до 8 вечера. На сегодня амбулаторное лечение получают свыше 4 200 человек», - отметил глава горздрава.

«Нагрузка на станцию скорой помощи тоже чуть снизилась. Если в начале января количество вызовов доходило до 4 тысяч в сутки, то сейчас эта цифра уменьшилась до 2 200 за день. По вопросам КВИ звонят в среднем 80-100 человек», - заключил Т. Муратов.

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#Нур-Султан   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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