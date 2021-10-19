Снизилась ли преступность в столице по итогам ушедших двух недель
Из 115 преступлений 86 раскрыто за дежурные сутки.
«На позапрошлой неделе было зафиксировано 93 преступления, а на прошлой неделе – 115 преступлений. Соответственно, наблюдается повышение количества преступлений на 17 позиций. Что касается дорожно-транспортных происшествий, по сравнению с позапрошлой неделей количество фактов снизилось. Однако на позапрошлой неделе не было зафиксировано случаев смерти, 17 человек получили телесные повреждения. А на ушедшей неделе погиб один человек в дорожно-транспортном происшествии», - отметил Данияр Оралов.
Напомним, 86 преступлений раскрыто за сутки столичными полицейскими. На прошлой неделе также зарегистрировано 594 дорожно-транспортных происшествий. Один человек погиб, 10 человек получили тяжелые телесные.