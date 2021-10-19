НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Снизилась ли преступность в столице по итогам ушедших двух недель? Об этом рассказал официальный представитель столичного департамента полиции Данияр Оралов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Из 115 преступлений 86 раскрыто за дежурные сутки.

«На позапрошлой неделе было зафиксировано 93 преступления, а на прошлой неделе – 115 преступлений. Соответственно, наблюдается повышение количества преступлений на 17 позиций. Что касается дорожно-транспортных происшествий, по сравнению с позапрошлой неделей количество фактов снизилось. Однако на позапрошлой неделе не было зафиксировано случаев смерти, 17 человек получили телесные повреждения. А на ушедшей неделе погиб один человек в дорожно-транспортном происшествии», - отметил Данияр Оралов.

Напомним, 86 преступлений раскрыто за сутки столичными полицейскими. На прошлой неделе также зарегистрировано 594 дорожно-транспортных происшествий. Один человек погиб, 10 человек получили тяжелые телесные.