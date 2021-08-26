Снизилась доля закупок из одного источника – Серик Жумангарин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРРМ – Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин заявил о снижении доли госзакупок из одного источника, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если смотреть на динамику госзакупок, нас конечно больше всего интересуют те закупки, которые проводятся неконкурентными методами. Это так называемые закупки из одного источника. Если смотреть на закупки с одного источника, то видим, что доля их снизилась», - сказал Серик Жумангарин в рамках Оpen Space на тему конкуренции на закупках на площадке «Казинформа».

Он привел примеры.

«Если брать 2016 год, доходило до 48%, в 2019 было 34%. Доля снижается, это хороший показатель. Суммарно за 5 лет из одного источника закуплено 7,7 трлн тенге», - отметил спикер.

«Если брать структуру государственных закупок в целом, мы видим, что до 40% снизилась доля из одного источника, растет доля закупок на аукционах. Но по-прежнему прямое заключение и заключение из одного источника составляет 57%», - заключил С. Жумангарин.



