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Снизилась доля закупок из одного источника – Серик Жумангарин

26 Августа 2021 12:10
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Снизилась доля закупок из одного источника – Серик Жумангарин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРРМ – Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин заявил о снижении доли госзакупок из одного источника, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Если смотреть на динамику госзакупок, нас конечно больше всего интересуют те закупки, которые проводятся неконкурентными методами. Это так называемые закупки из одного источника. Если смотреть на закупки с одного источника, то видим, что доля их снизилась», - сказал Серик Жумангарин в рамках Оpen Space на тему конкуренции на закупках на площадке «Казинформа».

Он привел примеры.

«Если брать 2016 год, доходило до 48%, в 2019 было 34%. Доля снижается, это хороший показатель. Суммарно за 5 лет из одного источника закуплено 7,7 трлн тенге», - отметил спикер.

«Если брать структуру государственных закупок в целом, мы видим, что до 40% снизилась доля из одного источника, растет доля закупок на аукционах. Но по-прежнему прямое заключение и заключение из одного источника составляет 57%», - заключил С. Жумангарин.



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#Нур-Султан   #Экономика  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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