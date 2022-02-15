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Снижены тарифы на тепло для населения Атырау

15 Февраля 2022 16:32
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Снижены тарифы на тепло для населения Атырау

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По инициативе департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства нацэкономики РК по Атырауской области были пересмотрены тарифы АО «Атырауская Теплоэлектроцентраль» на услуги по производству и снабжению тепловой энергии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК.

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Тарифы были пересмотрены в соответствии с подпунктами 1) и 5) пункта 1 статьи 22 Закона РК «О естественных монополиях» (в связи с изменением стоимости стратегических товаров и (или) подлежащих государственному регулированию тарифов (цен) на транспортировку стратегических товаров и увеличением объема оказываемых услуг).

В результате, приказом департамента тарифы на вышеуказанную услугу снижены для населения в следующих размерах:

- для населения с ОДПУ – 4 548,74 тенге/Гкал без НДС (со снижением от действующего тарифа на 0,60 % от 4608,61 до 4548,74 тенге/Гкал);

- для населения без ОДПУ – 5 703,62 тенге / Гкал без НДС (со снижением от действующего тарифа на 1 % от 5799,45 до 5703,62 тенге/Гкал);

- для населения, проживающего и расположенного в ветхих, аварийных помещениях, домах барачного типа – 4 741,02тенге / Гкал без (со снижением от действующего тарифа на 1 % от 4832,88 до 4741,02 тенге/Гкал).

Сниженные тарифы введены в действие с 11 февраля 2022 года.

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#Атырауская область   #ЖКХ   #Цены и тарифы  
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